Wagner Moura é destaque no Critics Choice 2026; veja onde assitir

Wagner Moura é destaque brasileiro no Critics Choice 2026; saiba onde assitirFilme de Kleber Mendonça Filho e atuação de Wagner Moura colocam o Brasil entre os destaques da premiação
A temporada de premiações internacionais ganha mais um capítulo neste domingo, 4 de janeiro, com a realização do Critics’ Choice Awards 2026.
Entre os destaques da cerimônia está o Brasil, representado pelo filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, e por Wagner Moura, que aparece duas vezes na lista de indicados deste ano.
O longa dirigido por pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho disputa o prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira e também figura na categoria de Melhor Ator, com a atuação de Wagner Moura no papel principal.
A presença do título entre os indicados reforça a boa fase do cinema brasileiro no circuito internacional e amplia sua visibilidade às vésperas do Oscar.
Além do cinema, Wagner Moura também marca presença nas categorias televisivas do Critics’ Choice.
O ator brasileiro concorre como Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Filme para Televisão por seu trabalho em “Ladrões de Drogas”, produção da Apple TV que também chamou atenção da crítica especializada.
Como assistir:
A cerimônia do Critics’ Choice Awards 2026 será exibida ao vivo neste domingo,4, a partir das 21 horas (horário de Brasília), com transmissão pela TNT e pela HBO Max.
Critics’ Choice Awards 2026:
- Quando: domingo, 4
- Horário: às 21 horas
- Onde: transmissão TNT e HBO Max