Wagner Moura é destaque no Critics Choice 2026; veja onde assitir

"O Agente Secreto" leva Wagner Moura ao Critics Choice 2026 / Crédito: Divulgação/Vitrine Filmes

A temporada de premiações internacionais ganha mais um capítulo neste domingo, 4 de janeiro, com a realização do Critics’ Choice Awards 2026. Entre os destaques da cerimônia está o Brasil, representado pelo filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, e por Wagner Moura, que aparece duas vezes na lista de indicados deste ano.

Leia Também | Variety aposta em vitória de Wagner Moura no Oscar 2026 O longa dirigido por pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho disputa o prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira e também figura na categoria de Melhor Ator, com a atuação de Wagner Moura no papel principal. A presença do título entre os indicados reforça a boa fase do cinema brasileiro no circuito internacional e amplia sua visibilidade às vésperas do Oscar. Além do cinema, Wagner Moura também marca presença nas categorias televisivas do Critics’ Choice.