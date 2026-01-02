Séries chinesas ganham o mundo como armas de "soft power"

Com quase 30 anos, Jolene Foo se tornou fã de dramas chineses depois que se mudou de sua terra natal, a Malásia, para a Noruega. Ela havia crescido como uma "criança chinesa de terceira geração” e estava procurando uma forma de se reconectar com seu país de origem. Seus amigos recomendaram os dramas chineses, ou c-dramas, como são conhecidos. "O que realmente me atraiu foi a dimensão cultural", conta. "Como alguém que faz parte da diáspora chinesa, assistir a c-dramas se tornou uma maneira de me reconectar com minhas raízes."

Em 2018, Tanvir Khan tinha acabado de terminar o ensino médio e estava navegando no Facebook, quando se deparou com um vídeo curto do drama chinês História do Palácio Yanxi. Ficou fascinado. "Não sei se consigo explicar direito, mas sabe quando você vê uma cena e algo dentro de você simplesmente se encaixa?", disse Khan, que agora está no último ano da graduação em Dhaka, em Bangladesh. "É como se sua mente dissesse 'sim, isso é exatamente o que eu queria assistir'", relata. A partir daquele momento, Khan ficou viciado. Hoje, ele administra um grupo no Facebook para fãs de c-dramas com mais de 700 mil membros de todo mundo e traduz regularmente legendas do inglês para o bengali, sua língua nativa. "Eu sei que esses são dramas de qualidade. Por isso que quero compartilhá-los com meus amigos bengalis", afirma71233866_ Khan.

A ascensão global do entretenimento chinês começou no início dos anos 2000, quando a poesia das artes marciais e os visuais impressionantes do filme O Tigre e o Dragão colocaram a narrativa chinesa no mapa. Esse impulso chegou à televisão, onde os dramas evoluíram de épicos históricos para romances modernos e de fantasia. Na década de 2010, a Netflix e a Viki apresentaram esses dramas ao público global e, desde 2020, eles migraram para outros aplicativos de vídeo sob demanda (VOD). Muitos agora são transmitidos no YouTube e no Facebook com legendas em idiomas locais, tornando-os acessíveis a ainda mais pessoas ao redor do mundo. Os dramas chineses são "um pilar estrutural do cenário premium de VOD da Ásia, oferecendo engajamento sustentado do público e alcance transfronteiriço", analisa Myat Pan Phyu, da Media Partners Asia, uma empresa independente de pesquisa que acompanha a indústria de entretenimento de vídeo da Ásia-Pacífico.

A demanda é forte em mercados como Taiwan e Tailândia e está crescendo rapidamente no Sudeste Asiático. Embora ainda menos populares que os dramas sul-coreanos, chamados de k-dramas , os c-dramas agora alcançam dezenas de milhões de espectadores em toda a região. "Desde 2022, os c-dramas ampliaram sua participação nas horas de VOD premium mais acentuadamente em Singapura, Taiwan e Indonésia, com ganhos moderados na Malásia e nas Filipinas", relata. O jornalista Naman Ramachandran acompanha a indústria do entretenimento na Ásia para a publicação americana Variety. Ele testemunhou a ascensão dos dramas chineses como uma potência da indústria. Mas, ultimamente, houve uma mudança.

"Os dramas mais longos ainda existem e estão indo bem”, diz Ramachandran. "Porém, muitos dos players tradicionais estão agora migrando para formatos mais curtos simplesmente porque é aí que está a atenção." Grandes dramas, pequenas doses Esses novos programas mais curtos são chamados de microdramas. São séries roteirizadas ultracurtas, entregues em formato vertical otimizado para visualização em dispositivos móveis, muitas vezes com apenas alguns minutos por episódio. Os microdramas explodiram em popularidade nos aplicativos de streaming, oferecendo histórias curtas e dinâmicas sobre romance, conflitos familiares, desafios no trabalho, tramas de vingança e estilos de vida aspiracionais.