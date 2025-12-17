Estúdio apresenta festival de ballet em teatro de Fortaleza"Quatro Estações", inspirada em concertos de Antonio Vivaldi, acontece no Theatro Via Sul no dia 21 de dezembro
O Studio Prodança Thayssa Velozo realiza o primeiro festival de ballet clássico no dia 21 de dezembro, às 16 horas, no Theatro Via Sul. Com o tema "Quatro Estações", as danças representam um conjunto de concertos do compositor Antonio Vivaldi (1678 - 1741).
Os números fazem referência ao verão, outono, inverno e primavera. Ao todo, são 80 alunos, entre 2 e 40 anos, que se preparam para o evento desde julho.
Os ingressos estão disponíveis por R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira). As vendas são realizadas pelo Whatsapp (85 98143-3731) e no espaço físico do estúdio, localizado no número 1087 da avenida Jovita Feitosa.
“Para esse nosso primeiro festival a gente escolheu esse tema porque abrange várias coreografias com várias bailarinas de diferentes idades”, informa a diretora Thayssa Velozo.
Na mesma data, a companhia também apresenta espetáculo "Cirque", projeto que inclui estilo de danças como jazz, danças urbanas e dança do ventre.
Festival de Ballet - Quatro Estações
Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)
Quando: domingo, 21 de dezembro, às 16 horas
Quanto: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira); vendas por (85) 98143-3731 e @studio.prodanca