Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estúdio apresenta festival de ballet em teatro de Fortaleza

Estúdio apresenta festival de ballet em teatro de Fortaleza

"Quatro Estações", inspirada em concertos de Antonio Vivaldi, acontece no Theatro Via Sul no dia 21 de dezembro
Autor Gabriele Soares / Especial para O POVO
Autor
Gabriele Soares / Especial para O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Studio Prodança Thayssa Velozo realiza o primeiro festival de ballet clássico no dia 21 de dezembro, às 16 horas, no Theatro Via Sul. Com o tema "Quatro Estações", as danças representam um conjunto de concertos do compositor Antonio Vivaldi (1678 - 1741).

Os números fazem referência ao verão, outono, inverno e primavera. Ao todo, são 80 alunos, entre 2 e 40 anos, que se preparam para o evento desde julho.

LEIA TAMBÉM | Banda A Loba faz apresentação gratuita em shopping de Fortaleza

Os ingressos estão disponíveis por R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira). As vendas são realizadas pelo Whatsapp (85 98143-3731) e no espaço físico do estúdio, localizado no número 1087 da avenida Jovita Feitosa. 

“Para esse nosso primeiro festival a gente escolheu esse tema porque abrange várias coreografias com várias bailarinas de diferentes idades”, informa a diretora Thayssa Velozo.

Leia mais

Na mesma data, a companhia também apresenta espetáculo "Cirque", projeto que inclui estilo de danças como jazz, danças urbanas e dança do ventre.

Festival de Ballet - Quatro Estações

  • Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

  • Quando: domingo, 21 de dezembro, às 16 horas

  • Quanto: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira); vendas por (85) 98143-3731 e @studio.prodanca

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    agenda cultural

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar