Estúdio apresenta festival de ballet em teatro de Fortaleza

"Quatro Estações", inspirada em concertos de Antonio Vivaldi, acontece no Theatro Via Sul no dia 21 de dezembro

O Studio Prodança Thayssa Velozo realiza o primeiro festival de ballet clássico no dia 21 de dezembro, às 16 horas, no Theatro Via Sul. Com o tema "Quatro Estações", as danças representam um conjunto de concertos do compositor Antonio Vivaldi (1678 - 1741).

Os números fazem referência ao verão, outono, inverno e primavera. Ao todo, são 80 alunos, entre 2 e 40 anos, que se preparam para o evento desde julho.