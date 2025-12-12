João Gomes é o grande vencedor do Prêmio Multishow 2025

João Gomes é o grande vencedor do Prêmio Multishow 2025Com Kenya Sade e Tadeu Schmidt como apresentadores, Prêmio Multishow 2025 aconteceu na última terça, 9
O cantor e compositor pernambucano João Gomes venceu, ao todo, quatro categorias do Prêmio Multishow 2025, sendo elas: Artista do Ano, Álbum do Ano, Capa do Ano e Forró e Piseiro do Ano, consagrando-se o grande vencedor da noite.
Os troféus que João Gomes levou para casa na última terça-feira, 9, foram prêmios referentes ao projeto “Dominguinhos”, realizado ao lado de Jota Pê e Mestrinho.
Os três também venceram a categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa do Grammy Latino em novembro. Em comemoração, o artista publicou uma imagem ao lado de Ney Matogrosso.
“Essa foto e esse abraço são tão importantes quanto essa noite… te ver cantando com essa força me faz sonhar com a música cada vez mais!”, escreveu.
Gilberto Gil ganha homenagens
A premiação teve um momento muito emocionante com homenagens a Gilberto Gil. No primeiro momento, Ney Matogrosso comoveu o público ao cantar “Se Eu Quiser Falar com Deus” (1981). Em seguida, Caetano Veloso cantou “Drão” (1981).
Gilberto Gil também subiu no palco, celebrando a própria vida e carreira, e performou “Toda Menina Baiana” (1979) e “ Andar com Fé” (1982) ao lado da família. Fotos de Gil jovem e com Preta Gil, sua filha, apareceram no telão.
Veja os vencedores de todas as categorias
- Álbum do Ano: Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
- Artista do Ano: João Gomes
- Capa do Ano: Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
- Produção Musical do Ano: Pretinho da Serrinha
- Instrumentalista do Ano: Mestrinho
- Axé e Pagodão do Ano: O Baiano Tem o Molho - O Kannalha
- Arrocha do Ano: Resenha do Arrocha - J Eskine e Alef Donk
- Gospel do Ano: Fé para o impossível - Eli Soares
- DJ do Ano: Papatinho
- Forró e Piseiro do Ano: Beija Flor - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
- Funk do Ano: Bota um Funk - Pedro Sampaio, Anitta e MC GW
- Música Urbana do Ano: Cacos De Vidro (sample: Esperar pra ver) - BK, Kolo, Evinha
- MPB do Ano: Apocalipse - Luedji Luna, Seu Jorge, Arthur Verocai e Fejuca
- Pop do Ano: Numa Ilha - Marina Sena
- Rock do Ano: Dig Dig Dig Rmx / Duas Cidades - Planet Hemp, Baiana System
- Samba e Pagode do Ano: P do Pecado - Menos é Mais e Simone Mendes
- Sertanejo do Ano: Tubarões - Diego & Victor Hugo
- Brega do Ano: Foguinho - Gaby Amarantos
Categorias definidas com voto popular:
- Show do Ano: 20 anos - Jorge & Mateus
- Clipe TVZ do Ano: Sua Boca Mente (You're Still The One) - Zé Felipe e Ana Castela
- Hit do Ano: P do Pecado - Menos é Mais e Simone Mendes
- Revelação com Orgulho Itaipava: Danilo & Davi
- Categoria Brasil: Benzadeus (Centro-Oeste)
