João Gomes é o grande vencedor do Prêmio Multishow 2025

Os troféus que João Gomes levou para casa na última terça-feira, 9, foram prêmios referentes ao projeto “Dominguinhos”, realizado ao lado de Jota Pê e Mestrinho .

O cantor e compositor pernambucano João Gomes venceu, ao todo, quatro categorias do Prêmio Multishow 2025, sendo elas: Artista do Ano, Álbum do Ano, Capa do Ano e Forró e Piseiro do Ano , consagrando-se o grande vencedor da noite.

Os três também venceram a categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa do Grammy Latino em novembro. Em comemoração, o artista publicou uma imagem ao lado de Ney Matogrosso.

“Essa foto e esse abraço são tão importantes quanto essa noite… te ver cantando com essa força me faz sonhar com a música cada vez mais!”, escreveu.

Gilberto Gil ganha homenagens

A premiação teve um momento muito emocionante com homenagens a Gilberto Gil. No primeiro momento, Ney Matogrosso comoveu o público ao cantar “Se Eu Quiser Falar com Deus” (1981). Em seguida, Caetano Veloso cantou “Drão” (1981).

Gilberto Gil também subiu no palco, celebrando a própria vida e carreira, e performou “Toda Menina Baiana” (1979) e “ Andar com Fé” (1982) ao lado da família. Fotos de Gil jovem e com Preta Gil, sua filha, apareceram no telão.