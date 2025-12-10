Pergunta sobre visão fez Bocelli deixar entrevista com Bial; entenda

Bocelli abandona entrevista com Bial após pergunta sensível / Crédito: Rede Globo/ Divulgação/ Andre Velozo/Divulgação

Pedro Bial relembrou um episódio inusitado, e desconfortável, da história do “Conversa com Bial”, programa exibido na GNT e na TV Globo. O apresentador contou que precisou descartar uma entrevista inteira com o tenor italiano Andrea Bocelli depois que o artista abandonou a gravação antes do fim.

Leia Também | Raphael Montes lança novo thriller com adaptação pela Netflix O motivo: uma pergunta sobre sua cegueira, tema que, segundo Bial, havia sido vetado pela equipe do cantor, mas sem que o jornalista brasileiro fosse informado.

A revelação da gafe foi feita durante uma participação no programa "Fim de Expediente", da Rádio CBN. Bial explicou que a conversa seguia normalmente até que, ao tentar abordar o interesse conhecido de Bocelli por futebol, acabou esbarrando numa questão sensível. “Não me avisaram disso. Não é que eu fui direto no assunto, mas ele adora futebol. E aí eu fiquei interessado: ‘Você viu futebol e hoje continua vendo futebol, mas sem usar…’. Cara, ele levantou e foi embora. Desligou”, relatou o jornalista.