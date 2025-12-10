Pergunta sobre visão fez Bocelli deixar entrevista com Bial; entenda

Pergunta sobre visão fez Bocelli deixar entrevista com Bial; entendaAndrea Bocelli abandonou a gravação após pergunta sobre sua visão; episódio ocorreu por falha de comunicação entre as equipes
Pedro Bial relembrou um episódio inusitado, e desconfortável, da história do “Conversa com Bial”, programa exibido na GNT e na TV Globo.
O apresentador contou que precisou descartar uma entrevista inteira com o tenor italiano Andrea Bocelli depois que o artista abandonou a gravação antes do fim.
O motivo: uma pergunta sobre sua cegueira, tema que, segundo Bial, havia sido vetado pela equipe do cantor, mas sem que o jornalista brasileiro fosse informado.
A revelação da gafe foi feita durante uma participação no programa "Fim de Expediente", da Rádio CBN. Bial explicou que a conversa seguia normalmente até que, ao tentar abordar o interesse conhecido de Bocelli por futebol, acabou esbarrando numa questão sensível.
“Não me avisaram disso. Não é que eu fui direto no assunto, mas ele adora futebol. E aí eu fiquei interessado: ‘Você viu futebol e hoje continua vendo futebol, mas sem usar…’. Cara, ele levantou e foi embora. Desligou”, relatou o jornalista.
A reação surpreendeu porque o próprio cantor já falou abertamente sobre o tema em outras ocasiões.
No documentário biográfico "Andrea Bocelli: Because I Believe", lançado no ano passado durante o Festival de Toronto, ele detalha sua história de baixa visão desde o nascimento.
Andrea Bocelli conta que nasceu com glaucoma congênito e enxergava apenas de perto:
A cegueira total, segundo o artista italiano, ocorreu aos 12 anos, justamente durante uma partida de futebol na escola — assunto que Bial tentava abordar quando o mal-entendido aconteceu.
“Eu era o goleiro. A bola me acertou bem no rosto. Daquela bolada veio uma hemorragia, e o resto é história”, lembra Bocelli na produção audiovisual.
A entrevista perdida permanece como uma curiosidade dos bastidores da TV brasileira e evidencia como falhas de comunicação entre equipes podem transformar uma conversa planejada em um constrangimento ao vivo.