"Conversa com Bial" deixará de ser um programa diário na Globo em 2026

Globo anunciou uma alteração na grade de sua programação para 2026. Uma das atrações afetadas foi o "Conversa com Bial", apresentado por Pedro Bial, que deixará de ser um programa diário e passará a ser exibido semanalmente, às 23h30min. A informação foi divulgada pelo portal F5. Ainda segundo informações da emissora, o objetivo é que o programa retorne com uma nova cara em abril, logo após o fim do reality show Big Brother Brasil 26. A atração tem previsão de ser transmitida nas noites de quinta-feira, no segundo ciclo da programação da televisão, logo após a novela das nove.