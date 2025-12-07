"Conversa com Bial" deixará de ser um programa diário na Globo em 2026

"Conversa com Bial" deixará de ser um programa diário na Globo em 2026Atração comandada por Pedro Bial na grade da TV Globo passará a ser exibida semanalmente, às 23h30min, após oito anos em programação diária. Horário foi um dos motivos da mudança
Globo anunciou uma alteração na grade de sua programação para 2026. Uma das atrações afetadas foi o "Conversa com Bial", apresentado por Pedro Bial, que deixará de ser um programa diário e passará a ser exibido semanalmente, às 23h30min. A informação foi divulgada pelo portal F5.
Ainda segundo informações da emissora, o objetivo é que o programa retorne com uma nova cara em abril, logo após o fim do reality show Big Brother Brasil 26. A atração tem previsão de ser transmitida nas noites de quinta-feira, no segundo ciclo da programação da televisão, logo após a novela das nove.
A reformulação na programação diária da Globo marca o fim de uma história na emissora, que ao longo de 25 anos ininterruptos transmitia talk shows noturnos. Entre 2000 e 2016, era exibido na TV aberta o clássico "Programa do Jô", apresentado por Jô Soares (1938-2022). A ideia da televisora é que a lacuna seja utilizada para reprises e atrações locais para as afiliadas que desejarem preencher o horário.
"Conversa com Bial" seguirá sendo produzido em São Paulo e manterá apenas uma parte de sua equipe, já que alguns dos integrantes da produção serão realocados para o início do projeto da Eliana nas tardes de domingo, a partir de março de 2026. As mudanças do programa estão sendo trabalhadas pelo próprio Pedro Bial.
TV aberta agora passa a ter dois talk shows em sua programação diária
Com este anúncio, agora a TV aberta passa a ter somente dois representantes de talk show diário: "Sem Censura", em formato vespertino no Canal Brasil, e "The Noite", apresentado por Danilo Gentili no SBT. Gentili encerra seu contrato com a emissora neste mês de dezembro, mas já existem movimentações sobre a renovação de seu contrato, que não foi assinado ainda.
O programa "Lady Night", comandado por Tatá Werneck, também faz parte do quadro de programação da Globo, mas também é com exibições semanais e reprises no Multishow.
Lançado em maio de 2017, o “Conversa com Bial” recebe personalidades de diversas áreas e nacionalidades, para um diálogo sobre assuntos contemporâneos, do Brasil e do Mundo.