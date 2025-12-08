Melody faz apresentação única em Fortaleza no fim de dezembro

Radar Pub recebe Melody em show no fim de dezembro / Crédito: Reprodução/ Instagram

A cantora paulista Melody retorna a Fortaleza para uma apresentação no Radar Pub no sábado, 27, trazendo ao público cearense a fase mais recente de sua carreira.

O show marca a volta da artista à capital cearense após um ano de grande exposição nas redes sociais e novas parcerias musicais.

