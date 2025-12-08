Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Melody faz apresentação única em Fortaleza no fim de dezembro

Radar Pub recebe Melody no fim de dezembro; artista vive momento de destaque após parceria com Léo Santana
A cantora paulista Melody retorna a Fortaleza para uma apresentação no Radar Pub no sábado, 27, trazendo ao público cearense a fase mais recente de sua carreira.

O show marca a volta da artista à capital cearense após um ano de grande exposição nas redes sociais e novas parcerias musicais.

Entre os lançamentos que movimentaram 2024, Melody destacou-se especialmente com a colaboração ao lado de Léo Santana: "Desliza" ("Ólhinho" No Corpinho) - que ganhou forte repercussão nas plataformas digitais e ajudou a ampliar seu alcance para novos públicos.

A parceria reforçou o diálogo da artista com o pop e os ritmos baianos, mostrando uma expansão na sonoridade que ela vinha explorando.

O evento acontece no Radar Pub, localizado na Rua Carlos Vasconcelos, número 834. Os ingressos já estão à venda por R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia).

Melody em Fortaleza

  • Quando: sábado, 27, às 21 horas
  • Onde: Radar Pub (Rua Carlos Vasconcelos, 834)
  • Quanto: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia)
  • Vendas: Olkeey
  • Mais informações: Instagram @radar.pub

