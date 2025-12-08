Melody faz apresentação única em Fortaleza no fim de dezembro

Melody faz apresentação única em Fortaleza no fim de dezembroRadar Pub recebe Melody no fim de dezembro; artista vive momento de destaque após parceria com Léo Santana
A cantora paulista Melody retorna a Fortaleza para uma apresentação no Radar Pub no sábado, 27, trazendo ao público cearense a fase mais recente de sua carreira.
O show marca a volta da artista à capital cearense após um ano de grande exposição nas redes sociais e novas parcerias musicais.
Leia Também | Aos 46 anos, André Marques não precisa trabalhar: "Aposentado"
Entre os lançamentos que movimentaram 2024, Melody destacou-se especialmente com a colaboração ao lado de Léo Santana: "Desliza" ("Ólhinho" No Corpinho) - que ganhou forte repercussão nas plataformas digitais e ajudou a ampliar seu alcance para novos públicos.
A parceria reforçou o diálogo da artista com o pop e os ritmos baianos, mostrando uma expansão na sonoridade que ela vinha explorando.
O evento acontece no Radar Pub, localizado na Rua Carlos Vasconcelos, número 834. Os ingressos já estão à venda por R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia).
Leia mais
Melody em Fortaleza
- Quando: sábado, 27, às 21 horas
- Onde: Radar Pub (Rua Carlos Vasconcelos, 834)
- Quanto: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia)
- Vendas: Olkeey
- Mais informações: Instagram @radar.pub