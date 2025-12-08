Paramount oferece US$ 108 bi pela Warner; ações da empresa sobem 7%Negociações para a compra da emissora impactaram a bolsa; Warner corre o risco de ser desmembrada após nova oferta
A novela da Warner Bros Discovery (WBD) ganhou novos capítulos. Nesta segunda-feira, 8, a Paramount fez uma proposta de US$ 108 bilhões com a intenção de adquirir a emissora.
O valor apresentado pelo conglomerado de mídia global cobre o montante pago pela Netflix de US$ 82,7 bilhões (incluindo dívidas e uma multa US$ 5,8 bilhões).
A oferta apresentada pela Paramount é considerada “hostil”, ou seja, quando há uma tentativa de compra de uma empresa por outra sem o suporte da diretoria ou conselho do empreendimento alvo.
No lugar de haver uma negociação amigável com os executivos, quem fez a proposta vai direto aos acionistas, oferecendo geralmente uma quantia atrativa pelas ações, para tentar assumir o controle.
O movimento da Paramount impactou a bolsa de valores também, fazendo com as ações da Warner valorizassem 7%.
As ações do grupo de mídia também tiveram uma alta de 1,9%. A Netflix, que havia ganhado a disputa pelos ativos da WBD na última semana, teve queda de 2,8%, segundo o The Wrap.
Com a oferta da Paramount, a emissora será desmembrada, com separação prevista para o terceiro trimestre de 2026.
Além disso, a proposta do conglomerado global de mídia foi feita em dinheiro rendendo US$ 30 por ação contra os US$ 27,75 por ação advindos da oferta da Netflix.
Donald Trump decide intervir em negociações entre Netflix e Warner Bros
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump decidiu intervir nas negociações entre Netflix e Warner Bros no último domingo, 7.
O republicano afirmou em entrevista que o contrato representa uma grande parte da indústria do entretenimento, de acordo com a agência de notícias Reuters. Trump, no entanto, pareceu receoso com a concretização da transação.
"Isso pode ser um problema", disse o político. Embora tenha sido divulgada somente na sexta-feira, 5, após a compra dos ativos da WBD pela Netflix, as negociações em torno da empresa vêm acontecendo desde setembro.
A batalha de lances estava acontecendo entre Paramount, Netflix e a Comcast durante semanas pela aquisição da emissora. Ainda conforme a Reuters, a oferta da Netflix já mencionada acima, talvez enfrente um grande “escrutínio antitruste”.
Uma antitruste é uma política que pode ser compreendida como contrária a formação de monopólios e aspectos que possam gerar prejuízo a livre concorrência, segundo o site Politize.