Paramount oferece US$ 108 bi pela Warner; ações da empresa sobem 7%

Ações da Warner Bros sobem após oferta de Paramount / Crédito: Reprodução

A novela da Warner Bros Discovery (WBD) ganhou novos capítulos. Nesta segunda-feira, 8, a Paramount fez uma proposta de US$ 108 bilhões com a intenção de adquirir a emissora. O valor apresentado pelo conglomerado de mídia global cobre o montante pago pela Netflix de US$ 82,7 bilhões (incluindo dívidas e uma multa US$ 5,8 bilhões).

A oferta apresentada pela Paramount é considerada “hostil”, ou seja, quando há uma tentativa de compra de uma empresa por outra sem o suporte da diretoria ou conselho do empreendimento alvo. No lugar de haver uma negociação amigável com os executivos, quem fez a proposta vai direto aos acionistas, oferecendo geralmente uma quantia atrativa pelas ações, para tentar assumir o controle. Leia também | Em negócio bilionário, Netflix anuncia compra da Warner Bros., incluindo estúdios e HBO

O movimento da Paramount impactou a bolsa de valores também, fazendo com as ações da Warner valorizassem 7%.

As ações do grupo de mídia também tiveram uma alta de 1,9%. A Netflix, que havia ganhado a disputa pelos ativos da WBD na última semana, teve queda de 2,8%, segundo o The Wrap. Com a oferta da Paramount, a emissora será desmembrada, com separação prevista para o terceiro trimestre de 2026. Além disso, a proposta do conglomerado global de mídia foi feita em dinheiro rendendo US$ 30 por ação contra os US$ 27,75 por ação advindos da oferta da Netflix.



Donald Trump decide intervir em negociações entre Netflix e Warner Bros Donald Trump intervem em negociações entre Netflix e Warner Crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP O presidente dos Estados Unidos Donald Trump decidiu intervir nas negociações entre Netflix e Warner Bros no último domingo, 7. O republicano afirmou em entrevista que o contrato representa uma grande parte da indústria do entretenimento, de acordo com a agência de notícias Reuters. Trump, no entanto, pareceu receoso com a concretização da transação.