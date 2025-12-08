Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Whindersson Nunes diz ter questionado sexualidade durante tratamento

Em entrevista, humorista revelou que teve dúvidas inesperadas a partir de proximidade com acompanhante terapêutico
Autor Carolina Passos
Carolina Passos
Em recente entrevista ao podcast Inteligência Ltda., Whindersson Nunes voltou a falar sobre o período em que esteve internado para cuidados de saúde mental.

O humorista contou que viveu um momento de profundo estranhamento consigo mesmo, marcado por dúvidas inesperadas sobre a própria orientação sexual. Segundo ele, a percepção surgiu a partir da relação construída com os profissionais responsáveis pelo seu acompanhamento. 

Whindersson explicou que, após receber alta da internação, retornou para casa sob a supervisão de um acompanhante terapêutico designado pela equipe médica.

Ele descreveu o profissional como “um cara de 1,90 m, lindo”, e afirmou que a convivência diária, marcada por atenção constante, despertou percepções que nunca havia experimentado. “Eu comecei a olhar esse cara diferente”, disse.

O humorista chegou a se perguntar se estava diante de um desejo até então desconhecido: “Eu estava em casa pensando: ‘Talvez seja esse o problema da minha vida. Eu sou gay’. Depois pensei: ‘Ah, se eu for gay, vou ter que fazer também o que gay faz’”, complementou em tom de brincadeira.

Ao relembrar o episódio, o artista fez uma reflexão sobre masculinidade e afeto. Ele afirmou que a experiência o fez perceber como muitos homens têm dificuldade em receber acolhimento e cuidado.

“Foi a primeira vez que um homem cuidou de mim bem, com carinho, afeto. Homem não se abre muito para falar as coisas. Ele me tratando bem, acordando todo dia com o remédio na mão… Aí o cara reflete”.

Whindersson, que já teve relacionamentos públicos com a cantora Luísa Sonza e com a influenciadora Maria Lina, afirmou que o período de internação o obrigou a encarar questões que vinha postergando.

Para ele, revisitar emoções e dúvidas fez parte de um processo mais amplo de olhar para si com mais honestidade e cuidado.

Veja o vídeo: 

— ACERVO (@AcervoCharts) December 5, 2025

