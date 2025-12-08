Whindersson Nunes diz ter questionado sexualidade durante tratamento

Whindersson Nunes diz ter questionado sexualidade durante tratamentoEm entrevista, humorista revelou que teve dúvidas inesperadas a partir de proximidade com acompanhante terapêutico
Em recente entrevista ao podcast Inteligência Ltda., Whindersson Nunes voltou a falar sobre o período em que esteve internado para cuidados de saúde mental.
O humorista contou que viveu um momento de profundo estranhamento consigo mesmo, marcado por dúvidas inesperadas sobre a própria orientação sexual. Segundo ele, a percepção surgiu a partir da relação construída com os profissionais responsáveis pelo seu acompanhamento.
Whindersson explicou que, após receber alta da internação, retornou para casa sob a supervisão de um acompanhante terapêutico designado pela equipe médica.
Ele descreveu o profissional como “um cara de 1,90 m, lindo”, e afirmou que a convivência diária, marcada por atenção constante, despertou percepções que nunca havia experimentado. “Eu comecei a olhar esse cara diferente”, disse.
O humorista chegou a se perguntar se estava diante de um desejo até então desconhecido: “Eu estava em casa pensando: ‘Talvez seja esse o problema da minha vida. Eu sou gay’. Depois pensei: ‘Ah, se eu for gay, vou ter que fazer também o que gay faz’”, complementou em tom de brincadeira.
Ao relembrar o episódio, o artista fez uma reflexão sobre masculinidade e afeto. Ele afirmou que a experiência o fez perceber como muitos homens têm dificuldade em receber acolhimento e cuidado.
“Foi a primeira vez que um homem cuidou de mim bem, com carinho, afeto. Homem não se abre muito para falar as coisas. Ele me tratando bem, acordando todo dia com o remédio na mão… Aí o cara reflete”.
Whindersson, que já teve relacionamentos públicos com a cantora Luísa Sonza e com a influenciadora Maria Lina, afirmou que o período de internação o obrigou a encarar questões que vinha postergando.
Para ele, revisitar emoções e dúvidas fez parte de um processo mais amplo de olhar para si com mais honestidade e cuidado.
Veja o vídeo:
Whindersson Nunes afirmou que repensou sua sexualidade por um momento:
“Talvez esse seja o meu problema com a minha vida. Eu sou gay!” pic.twitter.com/IMNohlo28g