Whindersson Nunes diz ter questionado sexualidade durante tratamento

Em recente entrevista ao podcast Inteligência Ltda., Whindersson Nunes voltou a falar sobre o período em que esteve internado para cuidados de saúde mental. O humorista contou que viveu um momento de profundo estranhamento consigo mesmo, marcado por dúvidas inesperadas sobre a própria orientação sexual. Segundo ele, a percepção surgiu a partir da relação construída com os profissionais responsáveis pelo seu acompanhamento.



Whindersson explicou que, após receber alta da internação, retornou para casa sob a supervisão de um acompanhante terapêutico designado pela equipe médica. Ele descreveu o profissional como "um cara de 1,90 m, lindo", e afirmou que a convivência diária, marcada por atenção constante, despertou percepções que nunca havia experimentado. "Eu comecei a olhar esse cara diferente", disse. O humorista chegou a se perguntar se estava diante de um desejo até então desconhecido: "Eu estava em casa pensando: 'Talvez seja esse o problema da minha vida. Eu sou gay'. Depois pensei: 'Ah, se eu for gay, vou ter que fazer também o que gay faz'", complementou em tom de brincadeira.

Ao relembrar o episódio, o artista fez uma reflexão sobre masculinidade e afeto. Ele afirmou que a experiência o fez perceber como muitos homens têm dificuldade em receber acolhimento e cuidado. "Foi a primeira vez que um homem cuidou de mim bem, com carinho, afeto. Homem não se abre muito para falar as coisas. Ele me tratando bem, acordando todo dia com o remédio na mão… Aí o cara reflete".