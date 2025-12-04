Festival Cais reúne arte e bem-estar em prol do músico Danilo Guilherme

Com programação musical, oficinas e terapias holísticas, Festival Cais arrecada recursos para Danilo Guilherme neste domingo, 14 / Crédito: Reprodução/ Luiz Alves

No domingo, 14 de dezembro, acontece o Festival Cais, que proporciona atividades culturais e de bem-estar em prol da campanha beneficente para o músico e cantor Danilo Guilherme. Realizado na Casa Cais, das 14h às 21 horas, o evento propõe uma tarde de ações integradas, que reúne oficinas de artes, gastronomia, terapias holísticas e integrativas, feira de artes e apresentações musicais.

O evento, além de promover o bem-estar por valores acessíveis, tem como escopo arrecadar fundos para o tratamento de saúde do cantor Danilo Guilherme, diagnosticado com a doença neurodegenerativa Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Um dos nomes estabelecidos na cena musical de Fortaleza dos anos 1990, Danilo Guilherme já integrou a banda Cidadão Instigado, trabalhou com os artistas e produtores Fernando Catatau e Liminha e, recentemente, levou seu trabalho para a Alemanha. Durante uma turnê na Europa com a banda Danchá, no final de 2024, o artista recebeu o diagnóstico. Desde então, apesar de ainda estar no estágio inicial da doença, o músico já teve parte da sua musculatura atingida. “Os sintomas atingiram principalmente sua fala, deglutição, força muscular dos membros superiores e o movimento dos dedos das mãos. Daí todo esse movimento para arrecadar recursos, pois ele não consegue trabalhar, já que, além de uma rotina intensa de protocolos, não consegue tocar violão e cantar, sendo essa a sua profissão”, explica Germana Guilhermme, irmã do compositor.

Apesar das mudanças na rotina, ao ser questionada sobre o estado de espírito do músico ao lidar com a doença, Germana afirma: “Ele está tendo uma capacidade muito grande de olhar de frente para o que está acontecendo com ele, sabendo qual é a gravidade, mas também tendo um grande entendimento de que o movimento, os cuidados, a disciplina fazem a diferença. No momento, a doença está praticamente estável, apesar dos sintomas limitantes, ele consegue ter uma vida funcional e cuidar do próprio corpo”. Mesmo com o prognóstico positivo, o dispêndio no tratamento da doença segue sendo alto e, para arcar com os custos, a família do músico está realizando desde julho deste ano a campanha “Tocando em Frente”.

A ELA é causada pela degeneração de neurônios motores, que perdem a capacidade de transmitir impulsos nervosos. Como consequência, a doença provoca paralisia e perda gradual da força e coordenação musculares. Sem cura, a Esclerose Lateral Amiotrófica tem como sintomas a dificuldade de respirar e engolir, contrações musculares, alteração de voz e dicção, perda de peso e outros sintomas. O tratamento para a doença pode ser feito com medicamentos capazes de desacelerar os sintomas da ELA, prolongando a vida do paciente, além de fisioterapia e outras medidas ortopédicas e de reabilitação.