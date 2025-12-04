Margareth Menezes fala sobre edição de MICBR em Fortaleza

FORTALEZA, CE, BRASIL, 04-12-2025: Margareth Menezes, Ministra da Cultura do Brasil, visita do Jornal O POVO para entrevistas no OP NEWS e O POVO CBN. (Foto:Aurelio Alves / Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

"É um movimento de trazer políticas estabilizantes para o setor cultural brasileiro", diz Margareth Menezes, ministra da Cultura, sobre nova edição do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR), realizada em Fortaleza, durante entrevista ao OPNews para o jornalista Filipe Pereira. "Desde quando eu assumi o ministério (da Cultura), nós estamos chamando também essa dimensão que está contida na cultura e na arte, que é a dimensão econônica, de geração de emprego e renda, de transformação da vida das pessoas", explicou a gestora durante a entrevista.

"Estamos a passos longos do que nós encontramos", pontuou Margareth Menezes - se referindo ao momento em que assumiu o Ministério da Cultura (Minc).

A ministra da Cultura também destacou a conexão entre empreendedores de todo o Brasil e do Exterior com os produtores de economia criativa do Ceará. Essa aproximação, segundo Margareth Menezes, proporciona a Fortaleza sua inserção no circuito de negócios. Margareth Menezes vem a Fortaleza para evento MICBR, realizado pelo Ministério da Cultura Crédito: Reprodução/ OPNews

"Devemos projetar muito mais negócios", explica, lembrando que há uma relação direta entre "mais gente, mais oportunidades". A ministra também pontuou que "há uma janela muito forte pra gente conseguir fortalecer a relação com países da América Latina".

Margareth ainda ponderou que "pra gente acontecer, a gente precisa estar agindo em conjunto" - se referindo à necessidade de parceria entre os governos Federal, Estaduais e Municipais.

MICBR em Fortaleza Ressaltando as maiores proporções da 3º edição do evento, a ministra avalia o MICBR como uma oportunidade de estreitar laços de negócios entre o Brasil e outros países da América Latina e do Caribe.