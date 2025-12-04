Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Margareth Menezes fala sobre edição de MICBR em Fortaleza

Ministra Margareth Menezes fala sobre edição de MICBR em Fortaleza

Margareth Menezes fala sobre nova edição de MICBR em Fortaleza, evento voltado voltado para a economia criativa: "Estamos a passos longos do que nós encontramos"
Atualizado às Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Autor
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

"É um movimento de trazer políticas estabilizantes para o setor cultural brasileiro", diz Margareth Menezes, ministra da Cultura, sobre nova edição do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR), realizada em Fortaleza, durante entrevista ao OPNews para o jornalista Filipe Pereira.

"Desde quando eu assumi o ministério (da Cultura), nós estamos chamando também essa dimensão que está contida na cultura e na arte, que é a dimensão econônica, de geração de emprego e renda, de transformação da vida das pessoas", explicou a gestora durante a entrevista.

"Estamos a passos longos do que nós encontramos", pontuou Margareth Menezes - se referindo ao momento em que assumiu o Ministério da Cultura (Minc).

LEIA TAMBÉM | Mercado das Indústrias Criativas do Brasil chega a Fortaleza com mais de 100 atividades

A ministra da Cultura também destacou a conexão entre empreendedores de todo o Brasil e do Exterior com os produtores de economia criativa do Ceará. Essa aproximação, segundo Margareth Menezes, proporciona a Fortaleza sua inserção no circuito de negócios.

"Devemos projetar muito mais negócios", explica, lembrando que há uma relação direta entre "mais gente, mais oportunidades". A ministra também pontuou que "há uma janela muito forte pra gente conseguir fortalecer a relação com países da América Latina".

Margareth ainda ponderou que "pra gente acontecer, a gente precisa estar agindo em conjunto" - se referindo à necessidade de parceria entre os governos Federal, Estaduais e Municipais.

MICBR em Fortaleza

Ressaltando as maiores proporções da 3º edição do evento, a ministra avalia o MICBR como uma oportunidade de estreitar laços de negócios entre o Brasil e outros países da América Latina e do Caribe.

Com 350 empreendedores selecionados e 15 setores da economia criativa representados, a programação do evento tem quatro dias de duração e conta com rodadas de negócios, showcases, painéis, formações, mentorias e atividades abertas ao público.

Nomes como Maria Marighella, Talles Azigon, Bráulio Bessa, Halder Gomes, Russo Passapusso e Rita Von Hunty integram a extensa programação. Há, por exemplo, painéis sobre temas como o "videogame como exportador da cultura brasileira", "economia criativa afro", "hip-hop como negócio cultural" e "direitos autorais na era digital". (colaborou Miguel Araujo)

MICBR

  • Quando: quinta-feira, 4, a domingo, 7
  • Programação completa, com horários e locais: gov.br/micbr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar