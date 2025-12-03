Como incluir seu pet nas festas de fim de ano? Veja dicas

Veja como incluir os bichinhos de estimação nas festas de fim de ano (imagem de apoio ilustrativo) / Crédito: Pixabay

As festas de fim de ano costumam reunir familiares e amigos para celebrações festivas e confraternizações, e há quem não queira deixar nenhum membro da família de fora e incluir os pets. Para isso, é possível seguir algumas indicações. A veterinária Victoria Castelo Branco confirma que com adaptações as festas de fim de ano podem ser mais tranquilas para os bichinhos.

O POVO preparou seis dicas para incluir seu pet nas festas de Natal e Ano Novo. Leia mais Descubra como surgiu o Panetone, essa delícia de Natal Sobre o assunto Descubra como surgiu o Panetone, essa delícia de Natal Veja dicas para incluir seus pets nas festas de fim de ano Confira como estipular mudanças na rotina, nas comidas e até na decoração. 1. Cheque se a decoração é “pet friendly” Se você já decorou a casa para as festas, mas receberá animais de estimação nas celebrações do final do ano, esta dica é importante. Enfeites que são retirados ou derrubados facilmente costumam ser “presas fáceis” para eles.

Os piscas-piscas também podem ser um perigo, já que os pets podem roer os fios, causando choques, queimaduras locais e até problemas mais sérios, como edemas pulmonares. 2. Veja se o pet aceita roupinhas de Natal Uma boa forma de incluir os animaizinhos na festa é fantasiá-los com vestes natalinas. No entanto, é preciso ficar atento às necessidades deles: caso se sintam incomodados, não os force a usar as fantasias. "Manter uma temperatura agradável e ter cuidado com os pets de pelo longo. Quando tirar a roupa, escovar para evitar nós nos pelos", indica a veterinária.