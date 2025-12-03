Como incluir seu pet nas festas de fim de ano? Veja dicas

Como incluir seu pet nas festas de fim de ano? Veterinária dá dicasPeríodo de reuniões sociais nas festas de fim de ano podem incluir os membros pets da família, mas é preciso estar atento à segurança deles; veja dicas
As festas de fim de ano costumam reunir familiares e amigos para celebrações festivas e confraternizações, e há quem não queira deixar nenhum membro da família de fora e incluir os pets. Para isso, é possível seguir algumas indicações.
A veterinária Victoria Castelo Branco confirma que com adaptações as festas de fim de ano podem ser mais tranquilas para os bichinhos.
O POVO preparou seis dicas para incluir seu pet nas festas de Natal e Ano Novo.
Veja dicas para incluir seus pets nas festas de fim de ano
Confira como estipular mudanças na rotina, nas comidas e até na decoração.
1. Cheque se a decoração é “pet friendly”
Se você já decorou a casa para as festas, mas receberá animais de estimação nas celebrações do final do ano, esta dica é importante. Enfeites que são retirados ou derrubados facilmente costumam ser “presas fáceis” para eles.
Os piscas-piscas também podem ser um perigo, já que os pets podem roer os fios, causando choques, queimaduras locais e até problemas mais sérios, como edemas pulmonares.
2. Veja se o pet aceita roupinhas de Natal
Uma boa forma de incluir os animaizinhos na festa é fantasiá-los com vestes natalinas. No entanto, é preciso ficar atento às necessidades deles: caso se sintam incomodados, não os force a usar as fantasias.
"Manter uma temperatura agradável e ter cuidado com os pets de pelo longo. Quando tirar a roupa, escovar para evitar nós nos pelos", indica a veterinária.
Também fique atento a partes pequenas que podem ser engolidas e causar acidentes.
3. Prepare petiscos para que os pets também participem da ceia
Como já se sabe, não é indicado dar as comidas típicas da ceia natalina aos pets, já que podem ser tóxicos.
Porém, eles não precisam ficar de fora da refeição e os tutores podem investir em panetones, biscoitos e petiscos especialmente preparados para eles.
Em Fortaleza, estabelecimentos que vendem produtos para os pets fornecem comidas próprias para os bichos. Locais como a Padaria Pet, a Cantina Pet e a loja Seu Pet Natural fornecem "mini panetones", biscoitos natalinos e petiscos naturais.
4. Busque manter a rotina
Em períodos de férias e festas é comum que a rotina sofra mudanças, o que pode ser prejudicial aos pets. O indicado é manter os horários regulares de alimentação e passeios.
Assim, os bichinhos não ficam estressados e aproveitam melhor durante as celebrações. "Se for necessário, pode conversar com o seu veterinário de confiança e solicitar alguma medicação para ansiedade e estresse", completa.
5. Crie um refúgio tranquilo
Também para não estressá-los ou assustá-los é indicado criar um local que sirva como um “refúgio tranquilo” para seu animal de estimação. A ideia é que eles possam se retirar caso se sintam cansados e sobrecarregados.
Essa é uma dica importante para o dia de Réveillon, em que são esperadas queimas de fogos.