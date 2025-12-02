Dia Nacional do Samba: saiba onde curtir o gênero em Fortaleza

Teresa&Jorge, na Praia de Iracema, oferta programação semanal de samba / Crédito: Reprodução/@teresaejorge

O dia 2 de dezembro marca o Dia Nacional do Samba. A data, já estabelecida no calendário de festividades em cidades como Rio de Janeiro e Salvador, foi oficializada em 2007 por meio do projeto de Lei nº 1.713-A, de autoria do então deputado Indio da Costa. A efeméride celebra o gênero, cujo primeiro lançamento oficial aconteceu em 1916, com a música "Pelo telefone", composição de Donga - considerada o primeiro samba brasileiro. Outros compositores se popularizaram neste período, a exemplo de Pixinguinha, João da Baiana, Sinhô e Heitor dos Prazeres.

O sucesso causou a expansão do ritmo dentro do território brasileiro. Em Fortaleza, a cadência dos instrumentos embala as noites com animação e lota estabelecimentos. As programações especiais ou fixas de samba na capital cearense acontecem semanalmente, em espaços já consolidados ou iniciativas que surgem como opção para o público. Confira cinco lugares para aproveitar o gênero musical na Cidade: Abataé Boteco

O restaurante reúne amantes da culinária baiana e africana ao som de uma roda de samba, com a proposta de valorização da ancestralidade e resistência cultural afro-brasileira. Uma das atrações é, por exemplo, o grupo Samba de Terreiro.

Quando: terça a quinta-feira: das 17h às 00h; sexta-feira, das 17h às 1h; sábado, das 16h às 1 h; domingo: das 12h às 22 h.

terça a quinta-feira: das 17h às 00h; sexta-feira, das 17h às 1h; sábado, das 16h às 1 h; domingo: das 12h às 22 h. Onde: rua Barão De Aracati, 2899 - Joaquim Távora

rua Barão De Aracati, 2899 - Joaquim Távora Mais infos: @abaeteboteco

Teresa & Jorge

O tradicional Teresa & Jorge é conhecido por oferecer programação voltada ao samba. Com mesas dispostas no estabelecimento, são comuns as rodas de música tomarem conta do espaço. Há também a Casa Teresa & Jorge, mais uma opção do empreendimento para quem deseja se aventurar no gênero. Quando: Teresa & Jorge (de quarta-feira a domingo, a partir das 10 horas); Casa Teresa & Jorge (sexta-feira e sábado, das 19h à 1h; domingo, das 17h às 21h).

Teresa & Jorge (de quarta-feira a domingo, a partir das 10 horas); Casa Teresa & Jorge (sexta-feira e sábado, das 19h à 1h; domingo, das 17h às 21h). Onde: Teresa & Jorge (rua João Cordeiro, 540 - Centro) e Casa Teresa & Jorge (rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)

Teresa & Jorge (rua João Cordeiro, 540 - Centro) e Casa Teresa & Jorge (rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema) Mais infos: @casateresaejorge e @teresaejorge

Quintal do Samba

No Quintal do Samba, cada dia conta com uma programação especial. Na segunda-feira, tem pagode, samba e happy hour a noite toda. A quarta é dia de samba raiz, petisco na mesa e happy hour a noite toda. A Quinta do Samba e o Sextou do Samba têm bandas ao vivo. Já no sábado, a pedida é por conta da feijoada e panelada no almoço, além de duas apresentações ao vivo. O domingo tem almoço exclusivo e duas bandas de roda de samba. Quando: s egunda, quarta a sexta, das 17h à 00h; sábado, das 14 horas às 00h; domingo, das 14h às 20h

egunda, quarta a sexta, das 17h à 00h; sábado, das 14 horas às 00h; domingo, das 14h às 20h Onde: rua Paulino Nogueira - 91, Benfica

rua Paulino Nogueira - 91, Benfica Mais infos: @quintaldosambabr

Bar do Zé Bezerra Para falar de samba em Fortaleza, é preciso mencionar o Bar do Zé Bezerra. Tradicional ponto da capital cearense, o local situado no Parque Araxá é responsável por agitar as tardes de domingo com sucessos do gênero.