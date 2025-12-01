Novidades da semana: lançamentos da Netflix, Disney+ e Prime Video entre 1 e 7 de dezembro / Crédito: Edicase Entretenimento

A primeira semana de dezembro está imperdível nos streamings Netflix, Disney+ e Prime Video. Entre especial de Natal, documentário sobre uma personalidade histórica da música, clássico infantil e romance sul-coreano, as plataformas apostam em produções leves e envolventes — perfeitas para entrar no clima das festas, se emocionar e dar boas risadas. Abaixo, confira as novidades que chegam à Netflix, ao Disney+ e ao Prime Video nesta semana!

1. Elvis (02/12) – Netflix Dirigido por Baz Luhrmann, “Elvis” — como o próprio nome sugere — é um filme biográfico sobre o rei do rock and roll. A trama acompanha a vida do artista, sua ascensão à fama e o conturbado relacionamento com seu controlador empresário, Tom Parker (Tom Hanks), ao longo de 20 anos de parceria. O longa também explora o amadurecimento de Elvis (Austin Butler) como cantor e o início de seu relacionamento com a musa inspiradora Priscilla Presley (Olivia DeJonge), uma das figuras mais importantes de sua trajetória. 2. O Professor – 2ª temporada (03/12) – Disney+ Criada por Brian Jordan Alvarez, que também protagoniza a série, esta comédia retorna com novos episódios explorando os desafios do ambiente escolar contemporâneo. O elenco inclui Stephanie Koenig, Enrico Colantoni, Sean Patton e Carmen Christopher. Evan Marquez continua lecionando inglês em Austin, Texas, constantemente se encontrando na intersecção entre os aspectos pessoais, profissionais e políticos da escola. Nesta temporada, ele enfrenta novos dilemas enquanto tenta ser fiel aos seus princípios, mesmo quando isso lhe causa problemas. Ao lado de sua melhor amiga Gwen Sanders, a otimista professora de história, Evan navega pelas complexidades das relações no ambiente de trabalho. Depois de ser investigado por um incidente antigo envolvendo um beijo com seu namorado na frente dos alunos, ele decidiu não se relacionar mais com colegas docentes. Entretanto, a chegada de um novo professor encantador que demonstra interesse nele força o protagonista a repensar essa decisão, enfrentando questões sobre autenticidade, relacionamentos e até que ponto é possível ser verdadeiramente você mesmo no ambiente profissional. 3. O Segredo do Papai Noel (03/12) – Netflix Uma comédia romântica natalina, “O Segredo do Papai Noel” acompanha a história de uma mãe solo (Alexandra Breckenridge) que, para conseguir um emprego temporário em um resort de esqui e pagar a escola das filhas, decide se disfarçar de Papai Noel. A situação, embora inusitada, parece sob controle — até que ela se apaixona pelo gerente do hotel, Matthew (Ryan Eggold). Então, ela precisa equilibrar os desafios de interpretar o bom velhinho enquanto tenta lidar com os próprios sentimentos.

4. Oh What Fun (03/12) – Prime Video Dirigida por Michael Showalter, esta comédia natalina reúne a icônica Michelle Pfeiffer ao lado de nomes como Chloë Grace Moretz, Dominic Sessa, Felicity Jones, Denis Leary, Jason Schwartzman, Eva Longoria e mais. A história acompanha Claire Clauster, enquanto ela organiza meticulosamente uma festa especial de Natal para reunir toda a família. Tudo parece estar sob controle até que um imprevisto muda completamente os rumos da celebração. Em meio a uma grande confusão, os familiares acabam esquecendo Claire durante os preparativos da festa, deixando-a completamente de lado. Magoada e decidida a dar uma lição em todos, ela simplesmente desaparece sem deixar rastros, deixando a família desesperada sem saber seu paradeiro. Enquanto os parentes tentam encontrá-la e lidar com a culpa, a protagonista executa seu plano misterioso, transformando o que seria uma reunião tradicional em uma experiência inesquecível para todos os envolvidos. 5. Os Abandonados (04/12) – Netflix Ambientado na década de 1850, “Os Abandonados” é uma série de faroeste que acompanha a história de duas famílias lideradas por matriarcas poderosas — uma rica e a outra pobre — que, segundo a sinopse oficial, “lutam pela supremacia em uma fronteira sem lei”, enquanto enfrentam seus próprios dilemas pessoais. A primeira temporada estreia com 10 episódios e promete envolver o público ao destacar mulheres como protagonistas, substituindo os tradicionais xerifes e pistoleiros do gênero.

6. Diário de Um Banana: A Gota D’Água (05/12) – Disney+ Uma adaptação do terceiro volume da série de livros de Jeff Kinney, “Diário de um Banana: A Gota D’Água” é uma animação que acompanha as aventuras do famoso Greg Heffley. Na trama, o protagonista surge com situações ainda mais atrapalhadas e divertidas. Segundo a sinopse oficial, tentando corresponder às expectativas do pai, Greg se vê sob pressão para “entrar na linha”. No entanto, um ultimato do patriarca pode mudar tudo — e até colocar em risco o seu clássico jeito “banana”. Resta saber se ele vai conseguir se manter firme ou acabar aprontando de novo. 7. Talvez Amanhã (06/12) – Prime Video Dirigida por Lim Hyun-wook, responsável por “Sorriso Real”, esta série sul-coreana conta com roteiro de Yoo Young-ah. O elenco principal traz Park Seo Joon, Won Ji-an, Lee El, Lee Joo-young e Kang Ki-doong. A produção marca o retorno do astro Park Seo Joon às comédias românticas, gênero que o consagrou internacionalmente.