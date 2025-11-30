Florinda Meza, atriz de 'Chaves', desembarca no Brasil

Florinda Meza, atriz de Chaves, visita o Brasil / Crédito: DOMÍNIO PÚBLICO

Conhecida por interpretar a personagem dona Florinda, do seriado infantil “Chaves”, a atriz mexicana Florinda Meza chegou ao Brasil no sábado, 29, e vai realizar agenda intensa de eventos, encontros com fãs e outras ações. Ela foi recebida pelo empresário Deva Santos - responsável pelo agenciamento da atriz no País. Neste domingo, 30, a atriz vai participar do Domingo Legal - atração comandada por Celso Portiolli no SBT - emissora na qual o seriado "Chaves" foi veiculado ao longo de décadas no Brasil.

No próximo sábado, 6 de dezembro, os fãs da mãe de Kiko poderão acompanhar um espetáculo intimista, no Teatro Sheraton WTC, em São Paulo. No Twitter, a intérprete de Dona Florinda manifestou sua insatisfação com o ocorrido Crédito: Manuela Scarpa/Photo Rio News "Existem histórias que o público conhece, mas somente quem as viveu entende o que há por trás dos risos e dos bastidores. Florinda Meza, a inesquecível Dona Florinda, abre o coração em uma noite singular no mundo: 'Florinda Meza – Entre Risos e Verdades'. Em um encontro próximo, emocionante e inédito, entre lembranças, gargalhadas e revelações, Florinda nos convida a enxergar o outro lado da história", diz a publicação realizada nas redes sociais para divulgação do evento. No Brasil, a atriz ainda irá participar de programas de televisão e conceder entrevistas à imprensa.