Florinda Meza, atriz de 'Chaves', desembarca no Brasil

Florinda Meza, atriz de 'Chaves', desembarca no BrasilAtriz mexicana Florinda Meza vai participar do Domingo Legal - atração comandada por Celso Portiolli no SBT
Conhecida por interpretar a personagem dona Florinda, do seriado infantil “Chaves”, a atriz mexicana Florinda Meza chegou ao Brasil no sábado, 29, e vai realizar agenda intensa de eventos, encontros com fãs e outras ações. Ela foi recebida pelo empresário Deva Santos - responsável pelo agenciamento da atriz no País.
Neste domingo, 30, a atriz vai participar do Domingo Legal - atração comandada por Celso Portiolli no SBT - emissora na qual o seriado "Chaves" foi veiculado ao longo de décadas no Brasil.
No próximo sábado, 6 de dezembro, os fãs da mãe de Kiko poderão acompanhar um espetáculo intimista, no Teatro Sheraton WTC, em São Paulo.
“Existem histórias que o público conhece, mas somente quem as viveu entende o que há por trás dos risos e dos bastidores. Florinda Meza, a inesquecível Dona Florinda, abre o coração em uma noite singular no mundo: ‘Florinda Meza – Entre Risos e Verdades’. Em um encontro próximo, emocionante e inédito, entre lembranças, gargalhadas e revelações, Florinda nos convida a enxergar o outro lado da história”, diz a publicação realizada nas redes sociais para divulgação do evento.
No Brasil, a atriz ainda irá participar de programas de televisão e conceder entrevistas à imprensa.
Conforme os organizadores do evento, “Florinda Meza, entre risos e verdade” será um momento exclusivo, já que ela não pretende realizar uma turnê.
Quem é Florinda Meza?
Florinda Meza foi casada com Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), intérprete e criador do seriado "Chaves", exibido na Rede Televisa, do México, entre os anos 1970 e 1980. No Brasil, a série ganhou fama após ser exibida pelo SBT.