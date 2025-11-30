Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Florinda Meza, atriz de 'Chaves', desembarca no Brasil

Atriz mexicana Florinda Meza vai participar do Domingo Legal - atração comandada por Celso Portiolli no SBT
Conhecida por interpretar a personagem dona Florinda, do seriado infantil Chaves”, a atriz mexicana Florinda Meza chegou ao Brasil no sábado, 29, e vai realizar agenda intensa de eventos, encontros com fãs e outras ações. Ela foi recebida pelo empresário Deva Santos - responsável pelo agenciamento da atriz no País.

Neste domingo, 30, a atriz vai participar do Domingo Legal - atração comandada por Celso Portiolli no SBT - emissora na qual o seriado "Chaves" foi veiculado ao longo de décadas no Brasil.

Leia mais em: Exposição que recria cenários de 'Chaves' chega a Fortaleza

No próximo sábado, 6 de dezembro, os fãs da mãe de Kiko poderão acompanhar um espetáculo intimista, no Teatro Sheraton WTC, em São Paulo.

“Existem histórias que o público conhece, mas somente quem as viveu entende o que há por trás dos risos e dos bastidores. Florinda Meza, a inesquecível Dona Florinda, abre o coração em uma noite singular no mundo: ‘Florinda Meza – Entre Risos e Verdades’. Em um encontro próximo, emocionante e inédito, entre lembranças, gargalhadas e revelações, Florinda nos convida a enxergar o outro lado da história”, diz a publicação realizada nas redes sociais para divulgação do evento.

No Brasil, a atriz ainda irá participar de programas de televisão e conceder entrevistas à imprensa.

Conforme os organizadores do evento, “Florinda Meza, entre risos e verdade” será um momento exclusivo, já que ela não pretende realizar uma turnê.

Quem é Florinda Meza?

Florinda Meza foi casada com Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), intérprete e criador do seriado “Chaves”, exibido na Rede Televisa, do México, entre os anos 1970 e 1980. No Brasil, a série ganhou fama após ser exibida pelo SBT.

