Letícia Sabatella estrela adaptação da 'Ilíada' em Fortaleza

Letícia Sabatella estrela adaptação da 'Ilíada' em FortalezaLetícia Sabatella mergulha na obra de Homero em espetáculo que recria personagens, atmosferas e afetos da grande epopeia grega no palco do Teatro Brasil Tropical
Fortaleza recebe, no sábado, 13, e no domingo, 14, no Teatro Brasil Tropical, o espetáculo “Ilíada, de Homero”, que traz uma leitura contemporânea da obra considerada fundadora do pensamento ocidental.
A montagem reúne em cena os intérpretes Letícia Sabatella e Daniel Dantas, que conduzem o público pela épica Guerra de Troia em uma adaptação que destaca a "força oral e poética" do texto clássico.
Recitada por séculos nos festivais da Antiguidade e insumo fundamental para a formação intelectual do mundo grego, a Ilíada narra o conflito entre gregos e troianos, desencadeado pelo rapto de Helena (esposa de Menelau, rei de Esparta) por Páris, filho de Príamo, rei de Troia.
No palco, Sabatella e Dantas alternam narração, personagens e atmosferas, recriando a vibração ancestral da epopeia.
A montagem aposta na oralidade, elemento central da obra homérica, para aproximar o público dos afetos, tensões e batalhas que moldam a jornada de heróis como Aquiles, Heitor e Agamemnon.
A proposta é menos ilustrar a guerra e mais revelar sua dimensão simbólica, emocional e humana.
Espetáculo Ilíada, de Homero
- Quando: sábado, 13, às 21 horas; domingo, 14, às 19 horas
- Onde: Teatro Brasil Tropical (Avenida da Abolição, 2323 - Meireles)
- Quanto: a partir de R$ 25
- Vendas: Sympla
- Mais informações: Instagram @teatrobrasiltropical