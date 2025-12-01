Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Letícia Sabatella estrela adaptação da 'Ilíada' em Fortaleza

Letícia Sabatella mergulha na obra de Homero em espetáculo que recria personagens, atmosferas e afetos da grande epopeia grega no palco do Teatro Brasil Tropical
Fortaleza recebe, no sábado, 13, e no domingo, 14, no Teatro Brasil Tropical, o espetáculo “Ilíada, de Homero”, que traz uma leitura contemporânea da obra considerada fundadora do pensamento ocidental.

A montagem reúne em cena os intérpretes Letícia Sabatella e Daniel Dantas, que conduzem o público pela épica Guerra de Troia em uma adaptação que destaca a "força oral e poética" do texto clássico.

Recitada por séculos nos festivais da Antiguidade e insumo fundamental para a formação intelectual do mundo grego, a Ilíada narra o conflito entre gregos e troianos, desencadeado pelo rapto de Helena (esposa de Menelau, rei de Esparta) por Páris, filho de Príamo, rei de Troia.

No palco, Sabatella e Dantas alternam narração, personagens e atmosferas, recriando a vibração ancestral da epopeia.

A montagem aposta na oralidade, elemento central da obra homérica, para aproximar o público dos afetos, tensões e batalhas que moldam a jornada de heróis como Aquiles, Heitor e Agamemnon.

A proposta é menos ilustrar a guerra e mais revelar sua dimensão simbólica, emocional e humana.

Espetáculo Ilíada, de Homero

  • Quando: sábado, 13, às 21 horas; domingo, 14, às 19 horas
  • Onde: Teatro Brasil Tropical (Avenida da Abolição, 2323 - Meireles)
  • Quanto: a partir de R$ 25
  • Vendas: Sympla
  • Mais informações: Instagram @teatrobrasiltropical

