Letícia Sabatella estrela adaptação da 'Ilíada' em Fortaleza

Fortaleza recebe, no sábado, 13, e no domingo, 14, no Teatro Brasil Tropical, o espetáculo “Ilíada, de Homero”, que traz uma leitura contemporânea da obra considerada fundadora do pensamento ocidental. A montagem reúne em cena os intérpretes Letícia Sabatella e Daniel Dantas, que conduzem o público pela épica Guerra de Troia em uma adaptação que destaca a "força oral e poética" do texto clássico.

Recitada por séculos nos festivais da Antiguidade e insumo fundamental para a formação intelectual do mundo grego, a Ilíada narra o conflito entre gregos e troianos, desencadeado pelo rapto de Helena (esposa de Menelau, rei de Esparta) por Páris, filho de Príamo, rei de Troia. No palco, Sabatella e Dantas alternam narração, personagens e atmosferas, recriando a vibração ancestral da epopeia.

A montagem aposta na oralidade, elemento central da obra homérica, para aproximar o público dos afetos, tensões e batalhas que moldam a jornada de heróis como Aquiles, Heitor e Agamemnon.