Mãe da atriz Mel Maia, Débora Maia morre no Rio de Janeiro

Mãe da atriz Mel Maia, Débora Maia morre no Rio de JaneiroA família de Mel Maia pediu respeito ao luto e não informou a causa da morte de Débora Maia, ocorrida nesta sexta, 27
Morreu nesta sexta-feira, 27, a empresária Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela equipe da artista, que não divulgou a causa da morte.
Pelas redes sociais, Mel pediu respeito ao momento de luto e reforçou a necessidade de “recolhimento e privacidade da família”.
Leia Também | Ator e dublador Tony Germano morre aos 55 anos após acidente doméstico
Em nota, a assessoria da atriz lamentou a perda e agradeceu as manifestações de apoio.
“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família. Agradecemos a todos pela compreensão e respeito”, diz o comunicado.
Além de mãe, Débora foi peça fundamental no início da trajetória profissional da filha, atuando como empresária e assessora. Também era mãe de Yasmin Maia, de 24 anos.
Em redes sociais, era comum vê-la celebrar cada nova conquista das filhas, especialmente os passos de Mel no audiovisual.