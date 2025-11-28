Mãe da atriz Mel Maia, Débora Maia morre no Rio de Janeiro

A família de Mel Maia pediu respeito ao luto e não informou a causa da morte de Débora Maia, ocorrida nesta sexta, 27

Pelas redes sociais, Mel pediu respeito ao momento de luto e reforçou a necessidade de “recolhimento e privacidade da família”.

Morreu nesta sexta-feira, 27, a empresária Débora Maia , mãe da atriz Mel Maia , no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela equipe da artista, que não divulgou a causa da morte.

Leia Também | Ator e dublador Tony Germano morre aos 55 anos após acidente doméstico

Em nota, a assessoria da atriz lamentou a perda e agradeceu as manifestações de apoio.

“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família. Agradecemos a todos pela compreensão e respeito”, diz o comunicado.

Além de mãe, Débora foi peça fundamental no início da trajetória profissional da filha, atuando como empresária e assessora. Também era mãe de Yasmin Maia, de 24 anos.

