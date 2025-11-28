Saiba onde tem rodas de samba em Fortaleza, no Ceará

Dia do Samba: confira opções de rodas de samba para celebrar em FortalezaRitmo que marca a história da cultura brasileira tem data marcada para ser celebrado em rodas de samba nas ruas de cidades brasileiras; veja onde em Fortaleza
O Dia Nacional do Samba é marcado no calendário cultural brasileiro em 2 de dezembro. Oficializada em 2007, a data marca a tradição da música que atravessa gerações e artistas.
Antes da sua definição, já era comemorado no Rio de Janeiro e em Salvador. A celebração reúne vários grupos que escutam e dançam ao som do ritmo nas ruas das cidades.
Por isso, O POVO separou uma lista de locais que realizam rodas de samba para a data ser comemorada.
Lugares que realizam roda de samba em Fortaleza
Restaurantes, botecos e bares movimentam a capital cearense com o ritmo do samba. Algumas tradicionais, como o Bar do Zé Bezerra (rua Dom Manuel de Medeiros, 71) e Samba Maioral, são conhecidos pela presença das rodas de samba.
Confira, a seguir, uma lista de locais que realizarão rodas de samba nos próximos dias em Fortaleza.
Quintal do samba
Programação Semanal
Sexta (28/11): Deixa de Caô - R$ 9,99 de couvert;
Sábado (29/11): Simples Refrão / Amigos do Samba - R$ 9,99 de couvert;
Domingo (30/11): Samba de Terreiro - R$ 9,99 de couvert;
Segunda (01/12): Projeto Deu Samba no Quintal - R$ 12,99 de couvert;
- Onde: rua Paulino Nogueira, 91 - Benfica
- Quanto: gratuito na quinta-feira; couvert de R$ 9,99 de quarta a domingo; couvert de R$ 12,99 na segunda
- Horário: 20h em todos os eventos, exceto “Simples Refrão”, com início às 16h
- Mais informações: @quintaldosambabr
Kingston 085
Sambay Fortaleza - A maior roda de samba LGBTQIAPN+ do Brasil
- Quando: 6 de dezembro, sábado
- Onde: rua José Avelino, 508 - Praia de Iracema
- Quanto: R$ 120 sem taxas (inteira, lote 2); R$ 60 sem taxas (meia, lote 2); R$ 100 sem taxas (ingresso duplo, lote 2) - compras via Outgo (outgo.com.br/sambay-fortaleza)
- Horário: a partir das 22h
- Mais informações: @rodasambay
Floresta Bar
Samba do Floresta
- Quando: todo sábado. Próxima acontecerá no dia 29 de novembro
- Onde: rua Eduardo Salgado, 329 (entrada 1) e avenida Santos Dumont, 1788 (entrada 2)
- Quanto: R$ 20 (no local)
- Horário: a partir de 12h
- Mais informações: @floresta_bar
Moto Libre
Roda de Samba - Gabi Nunes + Belinho
- Quando: 28 de novembro, sexta-feira
- Onde: avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema
- Quanto: R$ 30 sem taxas (lote antecipado) - compras via Sympla
- Horário: a partir das 21h
- Mais informações: @motolibrebar
Dia Nacional do Samba: origem do ritmo e da data no Brasil
Representando a diversidade cultural brasileira, o samba surgiu no País como uma mistura de estilos de raiz africana e europeia.
Com diversas variações, o samba de roda baiano data de 1860 com as suas primeiras músicas produzidas no Recôncavo baiano, região que marca a história do estado da Bahia.
Considerado um dos mais tradicionais e populares ao redor do Brasil, tem indícios de ter originado o, também popular, samba carioca. Sua origem marca a migração de negros da Bahia para o Rio de Janeiro no século 19.
A mudança de localização marcou não só a história do ritmo, mas a introdução de novos hábitos, como religião, festa e culinária. As influências são vistas até hoje no cenário carioca, expandindo os mesmos costumes para outras regiões nacionais.
Já a definição no calendário como o Dia do Samba se deu em 1964. Naquele ano, o vereador baiano Luís Monteiro da Costa marcou a data como uma homenagem ao compositor Ary Barroso.
Quando fez a sua primeira visita à Salvador em 1929, o mineiro compôs o samba “Na Baixa do Sapateiro”, famosa no estilo musical até os dias atuais. Antes dele, o primeiro gravado registrado e gravado foi “Pelo Telefone”, por Ernesto Joaquim Maria dos Santos, o Donga.
Anos depois, o samba continua presente de norte a sul do País com diferentes versões, estilos e subgêneros como a representação da pluralidade brasileira.