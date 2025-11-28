Saiba onde tem rodas de samba em Fortaleza, no Ceará

A história do samba no Brasil data de 1860; saiba sobre a história do ritmo / Crédito: TV Brasil

O Dia Nacional do Samba é marcado no calendário cultural brasileiro em 2 de dezembro. Oficializada em 2007, a data marca a tradição da música que atravessa gerações e artistas. Antes da sua definição, já era comemorado no Rio de Janeiro e em Salvador. A celebração reúne vários grupos que escutam e dançam ao som do ritmo nas ruas das cidades.

Por isso, O POVO separou uma lista de locais que realizam rodas de samba para a data ser comemorada. Leia mais Dia Nacional do Samba leva shows gratuitos ao Centro de Fortaleza Sobre o assunto Dia Nacional do Samba leva shows gratuitos ao Centro de Fortaleza Lugares que realizam roda de samba em Fortaleza Restaurantes, botecos e bares movimentam a capital cearense com o ritmo do samba. Algumas tradicionais, como o Bar do Zé Bezerra (rua Dom Manuel de Medeiros, 71) e Samba Maioral, são conhecidos pela presença das rodas de samba. Confira, a seguir, uma lista de locais que realizarão rodas de samba nos próximos dias em Fortaleza.

Quintal do samba Programação Semanal Sexta (28/11): Deixa de Caô - R$ 9,99 de couvert; Sábado (29/11): Simples Refrão / Amigos do Samba - R$ 9,99 de couvert;

