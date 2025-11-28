Guns N' Roses em Fortaleza: veja preços de ingressos e datas de vendas

Guns N' Roses retorna a Fortaleza para show em 2026 na Arena Castelão / Crédito: Reprodução/Instagram @gunsnroses

Foram anunciadas as datas e divulgados os valores para os shows da banda de rock Guns N’ Roses no Brasil em 2026. Fortaleza é uma das cidades contempladas com a turnê, que chega à capital cearense em abril. São diferentes modalidades para adquirir as entradas. A pré-venda de ingressos para a apresentação em Fortaleza começa na segunda-feira, 1º de dezembro, para a modalidade Fã Clube. A venda geral de ingressos começa na terça-feira, 2, no site Bilheteria Digital.

Relembre | Guns N’ Roses encerra turnê com três horas de show em Fortaleza Há também diferentes setores para conferir o show na Arena Castelão. Os fãs podem optar pela Arquibancada Superior, Arquibancada Inferior, Pista, Arquibancada Especial, Lounge Premium, Pista Premium e Experience (pista premium + serviço). Guns N’ Roses em Fortaleza: veja datas das vendas de ingressos 1º de dezembro, a partir das 8 horas - Pré-venda Fã Clube

- Pré-venda Fã Clube 2 de dezembro, das 8h às 10 horas - Pré-venda Experience

- Pré-venda Experience 2 de dezembro, das 9h30min às 10 horas - Grupo VIP

Guns N' Roses em Fortaleza: veja valores dos ingressos Arquibancada Superior: a partir de R$ 295

Arquibancada Inferior: a partir de R$ 325

Pista: a partir de R$ 325

Arquibancada Especial: a partir de R$ 345

Lounge Premium: a partir de R$ 395

Pista Premium: a partir de R$ 595

Experience (pista premium + serviço): a partir de R$ 595,00 o ingresso; a partir de R$ 905,00 o serviço; setor premium do evento com acesso especial 30 minutos antes da abertura dos portões, ingresso para pista premium, com serviço de open bar e open food

Camarotes: informações e valores pelo telefone (85) 98983-6877, conforme a disponibilidade

Guns N' Roses em Fortaleza: informações sobre classificação etária

Até 12 anos incompletos: somente poderão entrar e permanecer no evento acompanhados dos pais, tutores ou curadores

De 12 anos até 16 anos incompletos: poderão entrar e permanecer no evento acompanhados dos pais ou responsáveis legais, ou ainda de um terceiro maior responsável, portando autorização expressa firmada pelos pais, tutores ou curadores, indicando o nome do maior responsável pelo acompanhamento

A partir de 16 anos completos: poderão entrar desacompanhados

Atenção: em todas as situações, a idade dos menores e o grau de parentesco com o maior acompanhante responsável deverão ser comprovados por documento oficial com foto

Guns N' Roses em Fortaleza: regras de meia-entrada

Estudantes: apresentar a carteira de identificação estudantil (CIE) válida, que deve conter foto, nome, instituição de ensino e data de validade

Idosos a partir de 60 anos: apresentar documento de identidade com foto e CPF

Pessoas com deficiência (PCDs): apresentar o documento comprobatório da deficiência, como a carteira de identidade para PCD, laudo médico ou cartão do INSS/BPC; este benefício é estendido a um acompanhante

Jovens de baixa renda: apresentar carteira de identidade jovem (ID Jovem), emitida para jovens de 15 a 29 anos inscritos no Cadastro Único (Cadúnico) com renda familiar de até dois salários mínimos

Doador de sangue regular: apresentar documento oficial expedido pelo Hemocentro ou banco de sangue do Estado do Ceará, que comprove a regularidade das doações

Professores da rede pública de Ensino de Fortaleza: apresentação de carteira funcional emitida pelo sindicato dos educadores, ou a carteira nacional docente do Brasil que deve ser emitida pelo "Mais Professores" do MEC.

Guns N' Roses em Fortaleza: ingressos promocionais e taxa

O ingresso promocional para o show do Guns N' Roses em Fortaleza é válido mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível no dia do show. O alimento deve ser entregue na entrada do evento. Não será aceito sal.