Guns N' Roses em Fortaleza: veja preços de ingressos e datas de vendas

Guns N' Roses em Fortaleza: veja preços de ingressos e datas de vendasForam disponibilizadas as informações sobre o show da banda de rock Guns N' Roses em Fortaleza em abril de 2026
Foram anunciadas as datas e divulgados os valores para os shows da banda de rock Guns N’ Roses no Brasil em 2026. Fortaleza é uma das cidades contempladas com a turnê, que chega à capital cearense em abril.
São diferentes modalidades para adquirir as entradas. A pré-venda de ingressos para a apresentação em Fortaleza começa na segunda-feira, 1º de dezembro, para a modalidade Fã Clube. A venda geral de ingressos começa na terça-feira, 2, no site Bilheteria Digital.
Há também diferentes setores para conferir o show na Arena Castelão. Os fãs podem optar pela Arquibancada Superior, Arquibancada Inferior, Pista, Arquibancada Especial, Lounge Premium, Pista Premium e Experience (pista premium + serviço).
Guns N’ Roses em Fortaleza: veja datas das vendas de ingressos
- 1º de dezembro, a partir das 8 horas - Pré-venda Fã Clube
- 2 de dezembro, das 8h às 10 horas - Pré-venda Experience
- 2 de dezembro, das 9h30min às 10 horas - Grupo VIP
- 2 de dezembro, às 10 horas - Venda geral
Guns N’ Roses em Fortaleza: veja valores dos ingressos
- Arquibancada Superior: a partir de R$ 295
- Arquibancada Inferior: a partir de R$ 325
- Pista: a partir de R$ 325
- Arquibancada Especial: a partir de R$ 345
- Lounge Premium: a partir de R$ 395
- Pista Premium: a partir de R$ 595
- Experience (pista premium + serviço): a partir de R$ 595,00 o ingresso; a partir de R$ 905,00 o serviço; setor premium do evento com acesso especial 30 minutos antes da abertura dos portões, ingresso para pista premium, com serviço de open bar e open food
- Camarotes: informações e valores pelo telefone (85) 98983-6877, conforme a disponibilidade
Guns N’ Roses em Fortaleza: informações sobre classificação etária
- Até 12 anos incompletos: somente poderão entrar e permanecer no evento acompanhados dos pais, tutores ou curadores
- De 12 anos até 16 anos incompletos: poderão entrar e permanecer no evento acompanhados dos pais ou responsáveis legais, ou ainda de um terceiro maior responsável, portando autorização expressa firmada pelos pais, tutores ou curadores, indicando o nome do maior responsável pelo acompanhamento
- A partir de 16 anos completos: poderão entrar desacompanhados
- Atenção: em todas as situações, a idade dos menores e o grau de parentesco com o maior acompanhante responsável deverão ser comprovados por documento oficial com foto
Guns N’ Roses em Fortaleza: regras de meia-entrada
- Estudantes: apresentar a carteira de identificação estudantil (CIE) válida, que deve conter foto, nome, instituição de ensino e data de validade
- Idosos a partir de 60 anos: apresentar documento de identidade com foto e CPF
- Pessoas com deficiência (PCDs): apresentar o documento comprobatório da deficiência, como a carteira de identidade para PCD, laudo médico ou cartão do INSS/BPC; este benefício é estendido a um acompanhante
- Jovens de baixa renda: apresentar carteira de identidade jovem (ID Jovem), emitida para jovens de 15 a 29 anos inscritos no Cadastro Único (Cadúnico) com renda familiar de até dois salários mínimos
- Doador de sangue regular: apresentar documento oficial expedido pelo Hemocentro ou banco de sangue do Estado do Ceará, que comprove a regularidade das doações
- Professores da rede pública de Ensino de Fortaleza: apresentação de carteira funcional emitida pelo sindicato dos educadores, ou a carteira nacional docente do Brasil que deve ser emitida pelo "Mais Professores" do MEC.
Guns N’ Roses em Fortaleza: ingressos promocionais e taxa
O ingresso promocional para o show do Guns N’ Roses em Fortaleza é válido mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível no dia do show. O alimento deve ser entregue na entrada do evento. Não será aceito sal.
Além disso, há limite de seis ingressos por CPF, 20% de taxa de serviço na compra feita pelo site. No ponto de venda físico, não há cobrança de taxa. Os lotes estão sujeitos à disponibilidade e os valores podem ser alterados sem aviso prévio.
Guns N’ Roses em Fortaleza
- Quando: sábado, 18 de abril de 2026, às 21 horas; portões abrem às 15 horas
- Onde: Arena Castelão (avenida Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)
- Quanto: a partir de R$ 295
- Vendas: a partir de 1º de dezembro, às 8 horas; compras no site Bilheteria Digital e físico na loja Levi’s do Iguatemi Bosque (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)