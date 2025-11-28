Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Guns N' Roses em Fortaleza: veja preços de ingressos e datas de vendas

Guns N' Roses em Fortaleza: veja preços de ingressos e datas de vendas

Foram disponibilizadas as informações sobre o show da banda de rock Guns N' Roses em Fortaleza em abril de 2026
Autor Miguel Araujo
Autor
Miguel Araujo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Foram anunciadas as datas e divulgados os valores para os shows da banda de rock Guns N’ Roses no Brasil em 2026. Fortaleza é uma das cidades contempladas com a turnê, que chega à capital cearense em abril.

São diferentes modalidades para adquirir as entradas. A pré-venda de ingressos para a apresentação em Fortaleza começa na segunda-feira, 1º de dezembro, para a modalidade Fã Clube. A venda geral de ingressos começa na terça-feira, 2, no site Bilheteria Digital.

Relembre | Guns N’ Roses encerra turnê com três horas de show em Fortaleza

Há também diferentes setores para conferir o show na Arena Castelão. Os fãs podem optar pela Arquibancada Superior, Arquibancada Inferior, Pista, Arquibancada Especial, Lounge Premium, Pista Premium e Experience (pista premium + serviço).

Guns N’ Roses em Fortaleza: veja datas das vendas de ingressos

  • 1º de dezembro, a partir das 8 horas - Pré-venda Fã Clube
  • 2 de dezembro, das 8h às 10 horas - Pré-venda Experience
  • 2 de dezembro, das 9h30min às 10 horas - Grupo VIP
  • 2 de dezembro, às 10 horas - Venda geral

Guns N’ Roses em Fortaleza: veja valores dos ingressos

  • Arquibancada Superior: a partir de R$ 295
  • Arquibancada Inferior: a partir de R$ 325
  • Pista: a partir de R$ 325
  • Arquibancada Especial: a partir de R$ 345
  • Lounge Premium: a partir de R$ 395
  • Pista Premium: a partir de R$ 595
  • Experience (pista premium + serviço): a partir de R$ 595,00 o ingresso; a partir de R$ 905,00 o serviço; setor premium do evento com acesso especial 30 minutos antes da abertura dos portões, ingresso para pista premium, com serviço de open bar e open food
  • Camarotes: informações e valores pelo telefone (85) 98983-6877, conforme a disponibilidade

Guns N’ Roses em Fortaleza: informações sobre classificação etária

  • Até 12 anos incompletos: somente poderão entrar e permanecer no evento acompanhados dos pais, tutores ou curadores
  • De 12 anos até 16 anos incompletos: poderão entrar e permanecer no evento acompanhados dos pais ou responsáveis legais, ou ainda de um terceiro maior responsável, portando autorização expressa firmada pelos pais, tutores ou curadores, indicando o nome do maior responsável pelo acompanhamento
  • A partir de 16 anos completos: poderão entrar desacompanhados
  • Atenção: em todas as situações, a idade dos menores e o grau de parentesco com o maior acompanhante responsável deverão ser comprovados por documento oficial com foto

Guns N’ Roses em Fortaleza: regras de meia-entrada

  • Estudantes: apresentar a carteira de identificação estudantil (CIE) válida, que deve conter foto, nome, instituição de ensino e data de validade
  • Idosos a partir de 60 anos: apresentar documento de identidade com foto e CPF
  • Pessoas com deficiência (PCDs): apresentar o documento comprobatório da deficiência, como a carteira de identidade para PCD, laudo médico ou cartão do INSS/BPC; este benefício é estendido a um acompanhante
  • Jovens de baixa renda: apresentar carteira de identidade jovem (ID Jovem), emitida para jovens de 15 a 29 anos inscritos no Cadastro Único (Cadúnico) com renda familiar de até dois salários mínimos
  • Doador de sangue regular: apresentar documento oficial expedido pelo Hemocentro ou banco de sangue do Estado do Ceará, que comprove a regularidade das doações
  • Professores da rede pública de Ensino de Fortaleza: apresentação de carteira funcional emitida pelo sindicato dos educadores, ou a carteira nacional docente do Brasil que deve ser emitida pelo "Mais Professores" do MEC.

Guns N’ Roses em Fortaleza: ingressos promocionais e taxa

O ingresso promocional para o show do Guns N’ Roses em Fortaleza é válido mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível no dia do show. O alimento deve ser entregue na entrada do evento. Não será aceito sal.

Leia também | Influenciador sul-coreano Hooni faz encontro de fãs em Fortaleza

Além disso, há limite de seis ingressos por CPF, 20% de taxa de serviço na compra feita pelo site. No ponto de venda físico, não há cobrança de taxa. Os lotes estão sujeitos à disponibilidade e os valores podem ser alterados sem aviso prévio.

Guns N’ Roses em Fortaleza

  • Quando: sábado, 18 de abril de 2026, às 21 horas; portões abrem às 15 horas
  • Onde: Arena Castelão (avenida Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)
  • Quanto: a partir de R$ 295
  • Vendas: a partir de 1º de dezembro, às 8 horas; compras no site Bilheteria Digital e físico na loja Levi’s do Iguatemi Bosque (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar