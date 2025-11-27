Ator e dublador Tony Germano morre após acidente doméstico

Tony Germano, ator de peças musicais e filmes e dublador, morre aos 55 anos após acidente doméstico

Tony Germano morreu na manhã de quarta-feira, 26, após acidente doméstico que causou morte imediata. O ator e dublador tinha 55 anos e caiu da laje de casa, em São Paulo.

Ele estava realizando reformas na antiga residência dos pais, local para onde havia se mudado há menos de um mês. Tony se desequilibrou durante vistoria do andamento da reforma e caiu.

O ator morava sozinho e não tinha filhos. O velório do corpo ocorre nesta quinta-feira, 27, em Vargem Grande Paulista.

Carreira de Tony Germano



Ator de teatro e cinema, Tony Germano construiu uma carreira de 30 anos. Entre as produções no seu currículo, estão as peças musicais "Um Violinista no Telhado", "O Fantasma da Ópera", "Annie" e "O Sítio do Pica-Pau Amarelo".

No cinema, o ator fez parte do elenco de ”Um Ano Inesquecível – Outono”, de Lázaro Ramos, Verão Fantasma”, ”Núpcias de Drácula”, ”O Bosque dos Sonâmbulos”, ”Sinfônia da Necrópole” e "A Hora Mágica".