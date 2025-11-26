Mulheres trans e travestis são tema de mostra cultural em Fortaleza

Mostra "ELAS!" celebra criação, performance e protagonismo de mulheres trans e travestis no Teatro Universitário / Crédito: Marcela Guimarães/ Divulgação

Fortaleza recebe, nesta sexta-feira, 28, uma noite inteiramente dedicada à arte, à autonomia e à visibilidade de mulheres trans e travestis. A partir das 18 horas, o Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno, no Benfica, será palco da Elas! Mostra Cultural, programação que marca a culminância do projeto Elas Fazem Cultura!, curso de formação em Produção Cultural voltado para artistas e agentes culturais trans da Capital e Região Metropolitana.



Leia Também | Rock In Rio anuncia shows de Gilberto Gil e Elton John em 2026 A mostra reúne múltiplas linguagens e propõe um percurso artístico que evidencia narrativas, estéticas e potências criativas das participantes da segunda edição do projeto. Entre as atrações, o público poderá vivenciar a instalação "Ponto T", conduzida pela artista Lana Maria, que propõe um ambiente sensorial e político sobre presença, corpo e identidade. Ao longo da noite, o foyer do teatro ganha a Feirinha Criativa, espaço dedicado à circulação de produtos artesanais, prints, acessórios, vestuário e itens autorais produzidos por artistas e empreendedoras trans, estimulando a renda e o fortalecimento da economia criativa.