Mulheres trans e travestis são tema de mostra cultural em Fortaleza

Mulheres trans e travestis são tema de mostra cultural em FortalezaEvento reúne mulheres trans e travestis em noite com performances, música, feirinha criativa e espetáculo de vogue
Fortaleza recebe, nesta sexta-feira, 28, uma noite inteiramente dedicada à arte, à autonomia e à visibilidade de mulheres trans e travestis.
A partir das 18 horas, o Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno, no Benfica, será palco da Elas! Mostra Cultural, programação que marca a culminância do projeto Elas Fazem Cultura!, curso de formação em Produção Cultural voltado para artistas e agentes culturais trans da Capital e Região Metropolitana.
Leia Também | Rock In Rio anuncia shows de Gilberto Gil e Elton John em 2026
A mostra reúne múltiplas linguagens e propõe um percurso artístico que evidencia narrativas, estéticas e potências criativas das participantes da segunda edição do projeto.
Entre as atrações, o público poderá vivenciar a instalação "Ponto T", conduzida pela artista Lana Maria, que propõe um ambiente sensorial e político sobre presença, corpo e identidade.
Ao longo da noite, o foyer do teatro ganha a Feirinha Criativa, espaço dedicado à circulação de produtos artesanais, prints, acessórios, vestuário e itens autorais produzidos por artistas e empreendedoras trans, estimulando a renda e o fortalecimento da economia criativa.
A música também ocupa lugar central na programação, com discotecagem em formato B2B da DJ Jinx ao lado de DJ Luanala, que apresentam um set construído coletivamente, misturando batidas eletrônicas, funk, pop e referências queer contemporâneas.
A performance "Destrava Nós", dirigida por Maya Rodrigues, acrescenta camadas de dramaturgia, corpo e movimento à noite, enquanto o Palco Aberto oferece espaço para que outras artistas trans apresentem números de canto, dança, poesia ou performances livres.
Encerrando a programação, o espetáculo "Elas Vogue Night!" ocupa o palco com brilho, moda, passinhos do ballroom e a energia competidora das categorias que celebram a cultura vogue em Fortaleza.
A entrada para a mostra será feita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado à Associação Mães do Orgulho e Resistência do Ceará (AmorCE). A classificação indicativa é de 12 anos. Menores de 18 só entram com autorização do responsável.
ELAS! — Mostra Cultural com Mulheres Trans e Travestis:
- Quando: sexta-feira, 28, a partir das 18 horas
- Onde: Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno (Av. da Universidade, 2210 - Benfica)
- Quanto: 1kg de alimento não perecível
- Classificação indicativa: 12 anos. Menores de 18 só entram com autorização dos pais
- Mais informações: @flutuante.produtora