Casa do Barão de Camocim recebe festival Black Era Fortal

Terceira edição do evento realiza atividades voltadas para artes, empreendedorismo e finaliza com show coletivo
Autor Eduarda Porfírio
Na quinta-feira, 27, e no sábado, 29, acontecerá a terceira edição do festival Black Era Fortal. Criado pelo cantor e compositor Caiô e pelo produtor cultural e DJ Flávio Fonseca, o evento celebra a identidade e a cultura negra cearense.

A programação inicia com a conversa “As linguagens e a música: A criação negra cearense e sua relação com as sonoridades musicais”, com a designer de moda Silvania de Deus e o artista plástico Blecaute, na quinta-feira, 27 de novembro. A roda de conversa começa às 18 horas.

Depois haverá discotecagem com o DJ Nego Célio acompanhada da intervenção de Passinho e A2 com Jhessy Mar do Projeto Educa Reggae, a partir das 19h30min.


Já no sábado, 29, acontece a Feira Black Era com os empreendedores Brooks, Arara, Avia, Atelie Prettaz, 4Town Street e Pretinha Arty.

Também haverá discotecagem com DJ Viúva Negra e participação da DJ Darwin Marinho, às 18 horas.

A programação encerra com um show coletivo sob a direção de Caiô e os cantores convidados: Rami Freitas, Roberta Kaya, Izma Xavier, Davinci, Daniel Rebouças, Mateus Fazeno Rock, Mumutante, Má Dame, Luíza Nobel, Lorena Nunes, Assun, Adna Oliveira, Vits e Otto.

Confira a programação completa:

3ª edição do Festival Black Era Fortal

  • 27 de novembro (quinta-feira)

Roda de conversa “As linguagens e a música: A criação negra cearense e sua relação com as sonoridades musicais” com Silvania de Deus e Blecaute

A partir das 18 horas

DJ Nego Célio e Intervenção Educa Reggae

A partir das 19h30min

  • 29 de novembro (sábado)

Feira Black Era

A partir das 17 horas

DJ Viúva Negra convida DJ Darwin Marinho

A partir das 18 horas

Show coletivo “Um salve p/ música negra cearense”


