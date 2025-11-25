Casa do Barão de Camocim recebe festival Black Era Fortal

Terceira edição do evento realiza atividades voltadas para artes, empreendedorismo e finaliza com show coletivo

Na quinta-feira, 27, e no sábado, 29, acontecerá a terceira edição do festival Black Era Fortal. Criado pelo cantor e compositor Caiô e pelo produtor cultural e DJ Flávio Fonseca, o evento celebra a identidade e a cultura negra cearense.

A programação inicia com a conversa “As linguagens e a música: A criação negra cearense e sua relação com as sonoridades musicais”, com a designer de moda Silvania de Deus e o artista plástico Blecaute, na quinta-feira, 27 de novembro. A roda de conversa começa às 18 horas.

Depois haverá discotecagem com o DJ Nego Célio acompanhada da intervenção de Passinho e A2 com Jhessy Mar do Projeto Educa Reggae, a partir das 19h30min.

Mateus Fazeno Rock é uma das atrações da Black Era Fortal Crédito: Arthur Henrique/Divulgação



Já no sábado, 29, acontece a Feira Black Era com os empreendedores Brooks, Arara, Avia, Atelie Prettaz, 4Town Street e Pretinha Arty.