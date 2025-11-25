Casa do Barão de Camocim recebe festival Black Era Fortal

Casa do Barão de Camocim recebe festival Black Era FortalTerceira edição do evento realiza atividades voltadas para artes, empreendedorismo e finaliza com show coletivo
Na quinta-feira, 27, e no sábado, 29, acontecerá a terceira edição do festival Black Era Fortal. Criado pelo cantor e compositor Caiô e pelo produtor cultural e DJ Flávio Fonseca, o evento celebra a identidade e a cultura negra cearense.
A programação inicia com a conversa “As linguagens e a música: A criação negra cearense e sua relação com as sonoridades musicais”, com a designer de moda Silvania de Deus e o artista plástico Blecaute, na quinta-feira, 27 de novembro. A roda de conversa começa às 18 horas.
Depois haverá discotecagem com o DJ Nego Célio acompanhada da intervenção de Passinho e A2 com Jhessy Mar do Projeto Educa Reggae, a partir das 19h30min.
Já no sábado, 29, acontece a Feira Black Era com os empreendedores Brooks, Arara, Avia, Atelie Prettaz, 4Town Street e Pretinha Arty.
Também haverá discotecagem com DJ Viúva Negra e participação da DJ Darwin Marinho, às 18 horas.
A programação encerra com um show coletivo sob a direção de Caiô e os cantores convidados: Rami Freitas, Roberta Kaya, Izma Xavier, Davinci, Daniel Rebouças, Mateus Fazeno Rock, Mumutante, Má Dame, Luíza Nobel, Lorena Nunes, Assun, Adna Oliveira, Vits e Otto.
Confira a programação completa:
3ª edição do Festival Black Era Fortal
- 27 de novembro (quinta-feira)
Roda de conversa “As linguagens e a música: A criação negra cearense e sua relação com as sonoridades musicais” com Silvania de Deus e Blecaute
A partir das 18 horas
DJ Nego Célio e Intervenção Educa Reggae
A partir das 19h30min
- 29 de novembro (sábado)
Feira Black Era
A partir das 17 horas
DJ Viúva Negra convida DJ Darwin Marinho
A partir das 18 horas
Show coletivo “Um salve p/ música negra cearense”
