Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 25 de novembro(25/11)Veja programação - com estreia, horários de hoje, terça, 25 de novembro(25/11), dos cinemas de Fortaleza.
Autor Ingresso.com Tipo Notícia
Os cinemas de Fortaleza estão com novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa — com estreias e horários — de hoje, 25 de novembro (25/11), nos cinemas da capital cearense. A programação é diversificada e está por toda a Cidade, como nos shoppings Benfica, Iguatemi, Parangaba e RioMar e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
A Casa Mágica Da Gabby – O Filme
Nome Original:Gabby's Dollhouse - The Movie Direção:Ryan Crego Duração:1h38min Gênero:Infantil Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos, Canadá
Gabby parte em uma viagem de carro com sua avó Gigi para a metrópole encantada de Cat Francisco. Mas quando a casa de bonecas da Gabby, seu bem mais precioso, vai parar nas mãos de uma excêntrica senhora dos gatos chamada Vera, a garota embarca em uma aventura pelo mundo real para reunir os Gabby Cats.
Centerplex Via Sul.
Centerplex Via Sul Dublado 16:00
A Queda Do Céu
Nome Original:A Queda Do Céu Direção:Eryk Rocha, Gabriela Carneiro da Cunha Duração:1h48min Gênero:Documentário Distribuidor:Gullane País de Origem:Brasil, Itália, França
A partir do poderoso testemunho do xamã e líder Yanomami Davi Kopenawa, o filme “A Queda do Céu” acompanha o importante ritual, Reahu, que mobiliza a comunidade de Watorikɨ num esforço coletivo para segurar o céu. O filme faz uma contundente crítica xamânica sobre aqueles chamados por Davi de povo da mercadoria, assim como sobre o garimpo ilegal e a mistura mortal de epidemias trazidas por forasteiros que os Yanomami chamam de epidemias “xawara”, e traz em primeiro plano a beleza da cosmologia Yanomami, dos espíritos xapiri e sua força geopolítica que nos convida a sonhar longe
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 17:00
A Quem Eu Pertenço
Nome Original:Who Do I Belong To Direção:Meryam Joobeur Duração:1h58min Gênero:Drama Distribuidor:Pandora Filmes País de Origem:Tunísia, França, Canadá
Aicha vive no norte da Tunísia com o marido e o filho mais novo. A família vive angustiada desde a partida dos filhos mais velhos, Mehdi e Amine, para a guerra. Quando Mehdi inesperadamente volta para casa com uma misteriosa esposa grávida, algo sombrio emerge na região, ameaçando toda a aldeia. Com isso, Aicha se vê dividida entre o amor materno e a busca pela verdade. Competição principal Berlim 2024. Diretora indicada ao Oscar por seu curta metragem Ikhwène.
Cinema do Dragão.
Corações Jovens
Nome Original:Young Hearts Direção:Anthony Schatteman Duração:1h39min Gênero:Drama Distribuidor:Mares Filmes País de Origem:Bélgica, Holanda
Elias desenvolve sentimentos por seu novo vizinho Alexander. Ele logo percebe que está se apaixonando pela primeira vez. As interações com seus amigos e familiares trazem mais perguntas do que respostas. Confuso com seus sentimentos, Elias tenta resolver seu caos interior para provar que merece o coração de Alexander. A coprodução belga-holandesa foi selecionada na seção Geração Kplus do 74º Festival Internacional de Cinema de Berlim, onde teve sua estreia mundial.
Cinema do Dragão, Cinemas Benfica.
Cinema do Dragão Normal Legendado 15:10 Cinemas Benfica Normal Legendado 14:00
Eddington
Nome Original:Eddington Direção:Ari Aster Duração:2h29min Gênero:Faroeste Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos, Finlândia
O impasse entre o xerife de uma pequena cidade e o prefeito local desencadeia um verdadeiro barril de pólvora, colocando vizinhos uns contra os outros em Eddington, Novo México.
Cinemas Benfica.
Cinemas Benfica Normal Legendado 13:00
Eu E Meu Avô Nihonjin
Nome Original:Eu E Meu Avô Nihonjin Direção:Célia Catunda Duração:1h23min Gênero:Animação, Aventura Distribuidor:H2O País de Origem:Brasil, Japão
Noboru, um menino descendente de imigrantes japoneses, passa a investigar a história de sua família após ouvir as memórias do avô. Ao longo dessa jornada, ele descobre a existência de um tio misterioso e reflete sobre o que significa ser nipo-brasileiro, entre tradições herdadas e o desejo de pertencer a dois mundos.
Cinépolis Rio Mar.
Filosofia De Boteco
Nome Original:Filosofia De Boteco Direção:Emerson Praciano Duração:0min Gênero:Comédia Distribuidor:Sem Distribuidor
Em Paumirim, no coração do sertão cearense, existe um lugar onde a conversa corre solta e a cachaça nunca falta: o Boteco do Cunhão. Mais do que um bar, é um ponto de encontro onde a filosofia se mistura com o humor, e os debates são tão profundos quanto o Açude de Orós. Entre uma dose e outra, Amado, Maiquim, Violeta e Sócrates transformam o balcão em um verdadeiro palco de ideias, arrancando risadas e reflexões em igual medida. Mas será que toda conversa de boteco termina bem? Imagina alguns filósofos em uma versão cearense! Prepare-se para gargalhar e filosofar com essa comédia cearense que prova que pensar também pode ser um ato de pura diversão. Filosofia de Boteco – porque, no bar, todo mundo vira filósofo (a).
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 20:00
Five Nights At Freddy's 2
Nome Original:Five Nights At Freddy's 2 Direção:Emma Tammi Data de Estreia:04/12/2025 Gênero:Horror, Thriller Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
‘Five Nights At Freddy’s 2‘, sequência do maior sucesso da história da Blumhouse, traz Mike, Abby e Vanessa tentando encontrar uma maneira de sobreviver por mais cinco noites quando um novo grupo de animatrônicos sai da pizzaria e causa o caos na cidade.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Homo Argentum
Nome Original:Homo Argentum Direção:Mariano Cohn, Gastón Duprat Duração:1h50min Gênero:Comédia Distribuidor:Disney País de Origem:Argentina
Comédia argentina que reúne 16 histórias curtas e independentes protagonizadas por Guillermo Francella. A obra usa humor e ironia para fazer uma crítica social à realidade argentina, explorando aspectos da cultura nacional, como hipocrisia, dependência familiar, violência e desencanto.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 13:55 / 16:05
Jujutsu Kaisen: Execução
Nome Original:Jujutsu Kaisen: Execution Direção:Shouta Goshozono Duração:1h30min Gênero:Ação, Animação, Fantasia Distribuidor:Sony/Crunchyroll País de Origem:Japão
Um véu desce abruptamente sobre a movimentada área de Shibuya em meio às multidões agitadas de Halloween, prendendo inúmeros civis lá dentro. Satoru Gojo, o feiticeiro jujutsu mais forte, entra no caos. Mas à espreita estão usuários de maldições e espíritos planejando selá-lo. Yuji Itadori, acompanhado por seus colegas de classe e outros feiticeiros jujutsu de alto nível, entra na briga em um confronto sem precedentes de maldições — o incidente de Shibuya. No rescaldo, dez colônias em todo o Japão são transformadas em antros de maldições em um plano orquestrado por Noritoshi Kamo, o feiticeiro mais perverso da história. Com o início do mortal Jogo do Abate, o feiticeiro de Grau Especial Yuta Okkotsu é designado para realizar a execução de Yuji por seus crimes percebidos. O confronto desesperado entre os dois amados alunos de Satoru Gojo chega à tela grande com uma prévia antecipada. Seja o primeiro a vivenciar a batalha fatídica de Yuji e Yuta com o tão aguardado pontapé inicial da 3ª Temporada nos cinemas de todo o país.
Cinemas Benfica, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Cinemas Benfica Normal Legendado 16:00 / 20:10 Kinoplex North Shopping Normal Legendado 17:00 / 18:20 / 19:00 / 21:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 16:10 / 18:10 UCI Parangaba Normal Legendado 18:00 / 22:10
Malês
Nome Original:Malês Direção:Antonio Pitanga Duração:1h54min Gênero:Drama Distribuidor:Imovision País de Origem:Brasil
MALÊS é uma jornada de resistência e coragem, ambientada na vibrante Salvador de 1835. Durante seu casamento, dois jovens muçulmanos são arrancados de sua terra natal na África e escravizados no Brasil. Separados pelo destino cruel, ambos lutam para sobreviver e reencontrar-se, enquanto se veem envolvidos na maior insurreição de escravizados da história do Brasil: a Revolta dos Malês.
Kinoplex North Shopping, Cinema do Dragão.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:00
Mauricio De Sousa: O Filme
Nome Original:Mauricio De Sousa: O Filme Direção:Pedro Vasconcelos, Rafael Salgado Duração:1h35min Gênero:Biografia, Drama Distribuidor:Disney País de Origem:Brasil
Conheça a história do pai da turma: Mauricio de Sousa, o mais importante quadrinista do Brasil, e como ele criou seus personagens mais famosos. Responsável por dar vida a figuras icônicas que marcaram gerações, o filme é protagonizado por Mauro Sousa, filho do artista. A produção acompanha a jornada de Mauricio desde a infância, passando pela descoberta e paixão pelos quadrinhos, até a invenção de uma carreira considerada impossível na época e suas aventuras para se sustentar e alcançar o sucesso profissional.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:10
Monsta X: Connect X In Cinemas
Nome Original:Monsta X: Connect X In Cinemas Direção:Margo Yeji Lee, Yoon-Dong Oh Duração:0min Gênero:Musical Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:Coreia do Sul
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
O Agente Secreto
Nome Original:O Agente Secreto Direção:Kleber Mendonça Filho Duração:2h41min Gênero:Drama, Policial, Suspense Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, França, Holanda, Alemanha
Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife em 1977 na tentativa de escapar dos agentes do governo. Ele chega à capital pernambucana e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.
Centerplex Via Sul, Cinema do Dragão, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Via Sul Nacional 16:15 Cinema do Dragão Normal Nacional 14:00 / 19:01 Cinemas Benfica Normal Nacional 16:00 / 19:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 20:45 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 21:00 Normal Vip Nacional 14:00 / 17:15 / 20:50 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 20:45 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 14:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Nacional 18:15 / 21:25 Normal Nacional 15:25 / 18:35 / 20:20 / 21:45 UCI Parangaba Normal Nacional 14:20 / 17:30 / 20:40
O Natal Da Patrulha Canina
Nome Original:Paw Patrol Holiday Special 2025 Direção:Stephany Seki Duração:1h Gênero:Animação Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
Quando o Papai Noel fica doente, Rubble intervém para resgatar o espírito natalino enquanto tenta impedir o plano furtivo do prefeito Humdinger de roubar os presentes de todos.
Centerplex Via Sul, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Via Sul Dublado 15:15 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:15
O Sobrevivente
Nome Original:The Running Man Direção:Edgard Wright Duração:2h13min Gênero:Ação, Ficção Científica Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
Um homem se junta a um game show no qual os competidores, que podem ir a qualquer lugar do mundo, são caçados por "caçadores" empregados para matá-los.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 15:00 / 17:45 / 20:30 Centerplex Via Sul Dublado 15:30 / 18:30 / 21:15 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:30 / 16:15 / 19:10 / 22:05 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 13:05 Normal Legendado 16:00 / 18:45 / 21:35 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 15:00 / 17:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:15 / 20:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 15:15 / 18:00 / 20:45 Normal Legendado 20:10 UCI Parangaba Normal Dublado 16:00 / 18:45 / 21:30
O Telefone Preto 2
Nome Original:The black phone 2 Direção:Scott Derrickson Duração:1h54min Gênero:Suspense, Terror Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Em O Telefone Preto 2, a jornada do menino que fugiu parece só ter começado. Quatro anos após matar e escapar de seu sombrio sequestrador, Finney tenta viver uma vida normal sendo o único sobrevivente do macabro cativeiro d’O Pegador. Enquanto o jovem encontra dificuldade de superar seu trauma, sua obstinada irmã mais nova Gwen começa a receber chamadas do telefone preto em seus sonhos, tendo ainda pesadelos recorrentes com três garotos sendo perseguidos num acampamento chamado Alpine Lake. Decidida a investigar a origem dessas visões, Gwen convence Finney a visitar o local durante uma tempestade de neve. O que os irmãos descobrem é que existe uma ligação perturbadora entre a história de sua família e o assassino que os atormenta. Atrás de vingança, O Pegador não só ameaça Gwen, mas se torna ainda mais poderoso depois de morto, obrigando Finney a enfrentar um mal inimaginável.
Centerplex Via Sul.
Centerplex Via Sul Dublado 18:15
Paris Opera Ballet O Quebra Nozes
Nome Original:Paris Opera Ballet in Cinemas - The Nutcracker Direção:François Roussillon Duração:1h42min Gênero:Ballet Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:França
Numa véspera de Natal, a jovem Clara ganha um boneco inanimado, um quebra-nozes. Segurando-o nos braços, ela adormece e sonha com um mundo de fantasia onde os brinquedos ganham vida. Cercada por soldadinhos de chumbo, ratos e bonecas gigantes, e guiada pelo Quebra-Nozes, agora Príncipe, Clara confronta seus desejos e medos.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Predador: Terras Selvagens
Nome Original:Predator: Badlands Direção:Dan Trachtenberg Duração:1h46min Gênero:Ficção Científica Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Um jovem Predador da raça Yautja, excluído de seu clã, encontra uma aliada improvável na sobrevivente humana Thia, com quem embarca em uma jornada cheia de perigos.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 17:30 / 21:45 Centerplex Via Sul Dublado 21:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:00 / 17:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 17:40 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 16:45 / 21:50 UCI Parangaba Normal Dublado 19:55
Seventeen World Tour [New_] In Japan: Live Viewing
Nome Original:Seventeen World Tour [New_] In Japan: Live Viewing Direção:Hybe & Pledis Entertainment Data de Estreia:29/11/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Japão
Celebrando seu 10º aniversário, o SEVENTEEN embarca em uma nova jornada monumental com sua turnê mundial [NEW_], simbolizando um novo começo e infinitas possibilidades pela frente. Conhecido como uma potência em performances ao vivo, o SEVENTEEN oferece palcos dinâmicos, coreografias reinventadas e apresentações solo que destacam o crescimento e o talento artístico de cada membro. De Incheon à América do Norte e por toda a Ásia, a jornada culmina no concerto em Nagoya, transmitido ao vivo para cinemas em todo o mundo no dia 29 de novembro. Vivencie a paixão, a união e a energia do SEVENTEEN; na telona, junto com fãs do mundo todo.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Silvio Santos Vem Aí
Nome Original:Silvio Santos Vem Aí Direção:Cris D’Amato Duração:1h31min Gênero:Biografia, Drama Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Brasil
Em 1989, Silvio Santos surpreendeu o país ao se candidatar à presidência. A jornalista Marília é designada para investigar sua vida e prever possíveis ataques dos adversários. Embora seja um ícone da TV, Silvio mantém sua vida pessoal reservada. O convívio entre Silvio e Marília gera embates e descobertas. Desse encontro, ambos sairão transformados.
Centerplex Messejana, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Messejana Nacional 15:30 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 13:45 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 14:00 / 16:15 / 18:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 16:15 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 16:20 / 18:20
The Cure: The Show Of A Lost World
Nome Original:The Cure: The Show Of A Lost World Direção:Nick Wickham Duração:2h47min Gênero:Show Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:Inglaterra
No dia 1º de novembro de 2024, foi lançado “SONGS OF A LOST WORLD”, o aclamado álbum do THE CURE, reconhecido com uma indicação ao Grammy. Na noite do lançamento do álbum, o The Cure tocou o álbum completo pela primeira e única vez no Troxy, em Londres, para 3 mil fãs. THE CURE: THE SHOW OF A LOST WORLD é uma versão reeditada, remixada e remasterizada em 4K do show completo com 31 músicas. Com a direção de Nick Wickham, diretor indicado ao Grammy, e mixagem em som surround por Robert Smith, o filme será lançado por tempo limitado na quinta-feira, 11 de dezembro, nos cinemas do mundo todo. Formada inicialmente em 1978, a banda The Cure já vendeu mais de 30 milhões de álbuns no mundo inteiro, foi a atração principal no Festival de Glastonbury quatro vezes e entrou para o Rock and Roll Hall of Fame em 2019. Ela é considerada uma das bandas mais influentes que já surgiram no Reino Unido. THE CURE: THE SHOW OF A LOST WORLD foi produzido e mixado por Robert Smith e Paul Corkett e apresentado pelo The Cure, composto por Robert Smith (voz/guitarra/contrabaixo de 6 cordas), Simon Gallup (contrabaixo), Jason Cooper (bateria/percussão), Roger O’Donnell (teclado), Reeves Gabrels (guitarra/contrabaixo de 6 cordas) e Perry Bamonte (guitarra/contrabaixo de 6 cordas/teclado).
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Truque De Mestre - O 3º Ato
Nome Original:Now You See Me: Now You Don’t Direção:Ruben Fleischer Duração:1h53min Gênero:Ação, Mistério, Suspense Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Os Quatro Cavaleiros estão de volta com uma nova geração de ilusionistas e uma trama cheia de reviravoltas, mágicas e surpresas, em um truque que envolve a joia mais valiosa do mundo.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 16:15 / 18:45 / 21:15 Centerplex Via Sul Dublado 16:30 / 19:00 / 20:40 Cinemas Benfica Normal Dublado 15:10 / 19:40 Normal Legendado 17:50 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 14:15 / 15:45 / 16:45 / 18:15 / 19:20 / 21:45 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 15:00 / 17:45 / 20:20 Normal Dublado 13:50 / 16:30 / 19:10 / 21:45 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:45 / 17:00 / 18:15 / 19:30 / 22:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 14:00 / 16:20 / 18:50 / 21:15 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 14:05 / 19:20 Normal Dublado 14:25 / 14:45 / 16:50 / 19:15 / 19:35 / 21:40 Normal Legendado 17:10 / 22:00 UCI Parangaba Normal Dublado 14:00 / 15:40 / 16:25 / 18:50 / 21:15
Uma Mulher Sem Filtro
Nome Original:Uma Mulher Sem Filtro Direção:Arthur Fontes Duração:1h32min Gênero:Comédia Distribuidor:H2O País de Origem:Brasil
Cercada por um marido encostado, um enteado pedante, um chefe machista, uma amiga autocentrada e uma vizinha que usurpa suas noites de sono com festas frequentes, Bia precisa empenhar muita energia para manter o controle. Mas a chegada de uma jovem influencer que assume uma posição superior à sua na revista onde trabalha é a gota d'água. À beira de um colapso, Bia acaba sendo atendida por Deusa Xana em uma espécie de sessão esotérica. Como resultado, ela se libera de todos os filtros e passa a praticar tolerância zero para todos os absurdos que afetam o seu cotidiano.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:20
Wicked: Parte 2
Nome Original:Wicked: For Good Direção:John M. Chu Duração:2h17min Gênero:Fantasia, Musical, Romance Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Elphaba, agora demonizada como a Bruxa Má do Oeste, vive no exílio, escondida na floresta de Oz, e tenta desesperadamente expor a verdade que conhece sobre o Mágico. Enquanto isso, Glinda se tornou o glamouroso símbolo da bondade para todo o reino de Oz e desfruta das vantagens da fama e da popularidade. Quando uma multidão enfurecida se ergue contra a Bruxa Má, Glinda e Elphaba vão precisar se unir uma última vez.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana 3D Dublado 15:00 / 18:00 Dublado 16:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00 Centerplex Via Sul Legendado 19:30 Dublado 17:00 / 20:00 Dolby Atmos Dublado 15:00 / 18:00 Dolby Atmos Legendado 21:00 Cinemas Benfica Normal Dublado 14:20 Normal Legendado 17:00 / 19:40 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 15:30 / 18:30 Normal Legendado 21:30 Cinépolis Rio Mar 3D 4DX Dublado 14:40 / 17:40 / 20:40 Normal Vip Legendado 15:30 / 18:30 / 21:30 3D Macro XE Dublado 13:00 3D Macro XE Legendado 16:00 / 19:00 Normal Dublado 14:15 / 15:00 / 17:20 / 18:00 / 20:30 / 21:00 Cinépolis RioMar Kennedy 3D Dublado 13:00 Normal Dublado 15:30 / 16:00 / 19:00 / 21:45 Normal Legendado 18:30 / 20:30 / 21:30 Kinoplex North Shopping 3D Dublado 15:20 3D Legendado 18:10 / 21:00 Normal Legendado 14:20 Normal Dublado 17:10 / 20:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 16:30 / 21:45 Normal Dublado 14:00 / 14:30 / 15:50 / 18:35 / 19:00 / 20:00 / 21:20 Normal Legendado 17:15 3D IMAX Dublado 15:00 3D IMAX Legendado 17:45 / 20:30 UCI Parangaba XPLUS Dublado 15:00 3D XPLUS Dublado 17:45 / 20:30 Normal Dublado 15:50 / 18:40 / 21:30
Zootopia 2
Nome Original:Zootopia 2 Direção:Jared Bush, Byron Howard Data de Estreia:27/11/2025 Gênero:Animação, Aventura, Comédia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Agora parceiros inseparáveis, a coelha Judy Hopps e a raposa Nick Wilde enfrentam o desafio mais perigoso de suas carreiras: solucionar os rastros deixados por Gary, uma serpente misteriosa.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
O Que A Natureza Te Conta
Nome Original:What Does That Nature Say to You Direção:Hong Sang-soo Duração:1h48min Gênero:Comédia, Drama, Romance Distribuidor:Pandora Filmes País de Origem:Coreia do Sul
Um jovem poeta deixa a namorada na casa dos pais dela e se surpreende com seu tamanho. Ele encontra o pai dela, conhece a mãe e a irmã dela e todas acabam passando um longo dia juntas; alimentadas por conversas, comida e bebidas.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 19:00
Rejeito
Nome Original:Rejeito Direção:Pedro de Filippis Duração:1h15min Gênero:Documentário Distribuidor:Festival País de Origem:Brasil; Estados Unidos
Após os maiores rompimentos de barragens de rejeito da história; novas barragens ameaçam romper sobre milhões de pessoas em Minas Gerais. Uma conselheira ambiental do Estado confronta o modus operandi do governo e mineradoras; enquanto moradores resistem em suas comunidades ameaçadas.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 13:40