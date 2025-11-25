Cantor sertanejo morre após briga de trânsito no Paraná

Cantor sertanejo morre após briga de trânsito no ParanáCantor conhecido na região sudoeste do Paraná morreu após ser baleado na rodovia; caso segue sob investigação da PCPR
Um confronto que começou com uma discussão no trânsito terminou de forma trágica na manhã de segunda-feira, 24, na PR-483, no sudoeste do Paraná.
O cantor Ewerton Zanatta, 50, foi baleado após um desentendimento com o motorista de uma caminhonete e não resistiu aos ferimentos.
Leia Também | Cinzas de Preta Gil viram diamantes entregues a amigos e família
Segundo a Polícia Civil do Paraná, a briga teve início após uma manobra de ultrapassagem que gerou tensão entre os condutores. Minutos depois, ambos foram obrigados a parar devido a um bloqueio viário na rodovia.
Nesse momento, Zanatta desceu do carro, aproximou-se da caminhonete, chutou a porta do motorista e quebrou o vidro do veículo. Em seguida, ele foi atingido por um disparo no tórax.
Zanatta chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Regional do Sudoeste, mas não resistiu.
Quem é Ewerton Zanatta
Natural de Marmeleiro, no sudoeste do Paraná, Ewerton Zanatta era conhecido no circuito regional desde os anos 2000. Iniciou a carreira na Banda Zanatta Som, onde ganhou projeção antes de seguir carreira solo.
Artista dedicado ao sertanejo e ao country, o músico acumulava cerca de 40 mil seguidores nas redes sociais e se apresentava com frequência em cidades das regiões oeste e sudoeste do estado.
O velório foi realizado na Casa Mortuária de Marmeleiro, reunindo familiares, amigos e fãs que acompanharam sua trajetória artística ao longo de mais de duas décadas.
Autor do disparo:
O autor do disparo fugiu do local, mas o veículo e a arma foram apreendidos mais tarde na cidade de Ubiratã. A Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Científica atuaram em conjunto na identificação do suspeito.
Horas depois, o homem investigado se apresentou espontaneamente à polícia, acompanhado de um advogado, e alegou ter agido em legítima defesa.