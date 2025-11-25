Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cantor sertanejo morre após briga de trânsito no Paraná

Cantor sertanejo morre após briga de trânsito no Paraná

Cantor conhecido na região sudoeste do Paraná morreu após ser baleado na rodovia; caso segue sob investigação da PCPR
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um confronto que começou com uma discussão no trânsito terminou de forma trágica na manhã de segunda-feira, 24, na PR-483, no sudoeste do Paraná.

O cantor Ewerton Zanatta, 50, foi baleado após um desentendimento com o motorista de uma caminhonete e não resistiu aos ferimentos.

Leia Também | Cinzas de Preta Gil viram diamantes entregues a amigos e família

Segundo a Polícia Civil do Paraná, a briga teve início após uma manobra de ultrapassagem que gerou tensão entre os condutores. Minutos depois, ambos foram obrigados a parar devido a um bloqueio viário na rodovia.

Nesse momento, Zanatta desceu do carro, aproximou-se da caminhonete, chutou a porta do motorista e quebrou o vidro do veículo. Em seguida, ele foi atingido por um disparo no tórax.

Zanatta chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Regional do Sudoeste, mas não resistiu.

Quem é Ewerton Zanatta

Natural de Marmeleiro, no sudoeste do Paraná, Ewerton Zanatta era conhecido no circuito regional desde os anos 2000. Iniciou a carreira na Banda Zanatta Som, onde ganhou projeção antes de seguir carreira solo.

Artista dedicado ao sertanejo e ao country, o músico acumulava cerca de 40 mil seguidores nas redes sociais e se apresentava com frequência em cidades das regiões oeste e sudoeste do estado.

O velório foi realizado na Casa Mortuária de Marmeleiro, reunindo familiares, amigos e fãs que acompanharam sua trajetória artística ao longo de mais de duas décadas.

Autor do disparo: 

O autor do disparo fugiu do local, mas o veículo e a arma foram apreendidos mais tarde na cidade de Ubiratã. A Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Científica atuaram em conjunto na identificação do suspeito.

Horas depois, o homem investigado se apresentou espontaneamente à polícia, acompanhado de um advogado, e alegou ter agido em legítima defesa.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar