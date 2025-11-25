Cantor sertanejo morre após briga de trânsito no Paraná

Discussão na estrada resulta na morte do músico Ewerton Zanatta / Crédito: Reprodução/ Instagram

Um confronto que começou com uma discussão no trânsito terminou de forma trágica na manhã de segunda-feira, 24, na PR-483, no sudoeste do Paraná. O cantor Ewerton Zanatta, 50, foi baleado após um desentendimento com o motorista de uma caminhonete e não resistiu aos ferimentos.



Segundo a Polícia Civil do Paraná, a briga teve início após uma manobra de ultrapassagem que gerou tensão entre os condutores. Minutos depois, ambos foram obrigados a parar devido a um bloqueio viário na rodovia.

Nesse momento, Zanatta desceu do carro, aproximou-se da caminhonete, chutou a porta do motorista e quebrou o vidro do veículo. Em seguida, ele foi atingido por um disparo no tórax.

Zanatta chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Regional do Sudoeste, mas não resistiu.

