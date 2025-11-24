Morre Denise Simonetto, dubladora de Julia Roberts e Demmi Moore

Dubladora Denise Simonetto morre aos 70 anos após luta contra câncer / Crédito: Reprodução/ Instagram

A dublagem brasileira perdeu neste domingo, 23, um de seus nomes mais marcantes: Denise Simonetto de 70 anos, cuja morte foi confirmada por colegas do meio e por páginas dedicadas ao universo da dublagem. A profissional, que enfrentava um câncer e vinha contando com vaquinhas e lives beneficentes para custear o tratamento, recebeu diversas homenagens nas redes sociais.



Leia Também | Morre Ione Borges, ex-apresentadora do 'Mulheres', aos 73 anos Entre elas, a mais emocionada foi a do dublador Glauco Marques, que publicou um longo texto de despedida em seu perfil no Instagram. “Denise Simonetto nos deixou! Meu ‘obrigado’ vai além dessas palavras que deixo aqui”, escreveu. Ele destacou a importância da colega em sua formação artística. “Ela foi a porrada certeira na minha mente para que as coisas tivessem outro olhar na carreira. Ela me destruiu para me reconstruir! Literalmente me detonar por acreditar em mim. Até um dia!”, afirmou.



Conheça a trajetória de Denise Simonetto

Com uma carreira iniciada no fim dos anos 1970, na Peri Filmes, no Rio de Janeiro, Denise se tornou uma das vozes femininas mais reconhecidas da dublagem nacional. Ao longo de décadas, interpretou estrelas de Hollywood como Demi Moore, Elisabeth Shue, Sigourney Weaver, Sandra Bullock, Sally Field e Julia Roberts. Seu trabalho mais popular foi como voz da carismática Punky, protagonista do seriado “Punky, a Levada da Breca” (1984-1988), ícone televisivo dos anos 1980 no Brasil.