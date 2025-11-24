Morre Ione Borges, ex-apresentadora do 'Mulheres', aos 73 anos

Ione Borges, emblemática apresentadora da TV Gazeta no Brasil, faleceu aos 73 nesta segunda-feira, 24 / Crédito: TV Gazeta/Divulgação

O Brasil se despede nesta segunda-feira, 24, da apresentadora Ione Borges, uma das personalidades mais conhecidas da televisão brasileira. A informação foi confirmada pela Fundação Cásper Líbero, instituição em que ela se formou em Jornalismo. Ione faleceu aos 73 anos, sem causa divulgada.

Relacionado | Morre Jimmy Cliff, músico jamaicano, aos 81 anos

Claudete Troiano e Ione Borges dividiram a apresentação "Mulheres", da TV Gazeta, nas décadas de 1980 e 1990 Crédito: Reprodução/Instagram @claudetetroiano_oficial Morre Ione Borges: confira homenagem de Claudete Nas redes sociais, a também apresentadora Claudete Troiano, com quem dividiu o comando do programa "Mulheres” nas décadas de 1980 e 1990, publicou: “Juntas, na televisão, construímos uma história que atravessou gerações e marcou a vida de tantas pessoas. Dividimos risos, emoções, aprendizados e, acima de tudo, vivemos momentos de verdadeira felicidade”. Leia também | Renato Aragão lembra parceria com Carlos Alberto de Nóbrega na TV

