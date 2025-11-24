Morre Ione Borges, ex-apresentadora do 'Mulheres', aos 73 anos

Morre Ione Borges, ex-apresentadora do 'Mulheres', aos 73 anosIone Borges, emblemática apresentadora da TV Gazeta no Brasil, faleceu aos 73 nesta segunda-feira, 24
O Brasil se despede nesta segunda-feira, 24, da apresentadora Ione Borges, uma das personalidades mais conhecidas da televisão brasileira.
A informação foi confirmada pela Fundação Cásper Líbero, instituição em que ela se formou em Jornalismo. Ione faleceu aos 73 anos, sem causa divulgada.
Morre Ione Borges: confira homenagem de Claudete
Nas redes sociais, a também apresentadora Claudete Troiano, com quem dividiu o comando do programa "Mulheres” nas décadas de 1980 e 1990, publicou: “Juntas, na televisão, construímos uma história que atravessou gerações e marcou a vida de tantas pessoas. Dividimos risos, emoções, aprendizados e, acima de tudo, vivemos momentos de verdadeira felicidade”.
“Hoje me despeço com o coração apertado, mas cheio de gratidão. Obrigada, minha linda e eterna parceirinha. Você segue viva na minha memória, no meu carinho e na história da nossa comunicação”, escreveu a dupla de Ione.
Além de “Mulheres”, Ione apresentou os “Pra Você” e “Manhã Gazeta”, todos da TV Gazeta, emissora em que trabalhou por mais de 30 anos.
