Jimmy Cliff marcou com 'I can see clearly now'; relembre sucessos

Morreu o ícone do reggae Jimmy Cliff, aos 81 anos, nesta segunda-feira, 24, após uma convulsão seguida de pneumonia. Um dos primeiros artistas do ritmo a alcançar reconhecimento internacional, Cliff é conhecido por faixas como “The harder they come”, “I can see clearly now” e “You can get it if you really want”.
James Chambers, conhecido por seu nome artístico Jimmy Cliff, nasceu na Jamaica, em 1948. Ele começou cantando em feiras e mostras culturais no interior, em Saint James. Em 1964, Cliff assinou contrato com a Island Records, uma das maiores gravadoras independentes da época.
Pelo selo da Island, o cantor lançou seu primeiro disco internacional em 1967, Hard Road To Travel. Foi aí que ele começou a conquistar reconhecimento global, ainda nos anos 60. Desde então, vem marcando a história dos ritmos jamaicanos reggae e ska.
Cliff foi um dos dois nomes do reggae a ser condecorado pelo governo jamaicano com a Ordem de Mérito pelas suas contribuições à música do país. Bob Marley recebeu a honraria postumamente, em 1981.
Jimmy Cliff e sua carreira marcada por sucessos
The Harder They Come
As trilhas sonoras de filmes foram grandes ápices da projeção mundial do reggae, com “The Harder They Come”, de 1972, para o filme Balada Sangrenta.
No musical além de integrar a trilha sonora, o cantor também foi o protagonista da trama. Anos depois, em 1997, Cliff recriou a música em uma versão em português, “Querem Meu Sangue”, durante uma participação no programa da banda Titãs.
I Can See Clearly Now
Cliff regravou “I Can See Clearly Now”, de Johnny Nash, para a trilha de Jamaica Abaixo de Zero, em 1993. Na época, a música alcançou a 18ª posição nas paradas da Billboard Hot 100 dos Estados Unidos.
A faixa original de Nash já era um sucesso global e foi responsável por colocar o reggae pela primeira vez nas paradas americanas.
Até hoje, a versão de Jimmy é escutada na plataforma Spotify, onde alcançou o top 1 do perfil do cantor e ultrapassa mais de 200 milhões de reproduções.
Reggae Night
Cliff emplacou mais um sucesso na década de 1980, com “Reggae Night”, do álbum Power of the Glory. Um clássico ao redor do mundo, a música foi escrita por Amir Bayyan e La Toya Jackson, irmã de Michael Jackson.
Inicialmente, a música iria para um álbum de La Toya, mas foi descartada. Após “Reggae Night”, Cliff a convidou para escrever outras faixas que entraram em Cliff Hanger, de 1986, álbum que ganhou um Grammy de melhor do ano.
Cliff e o sucesso no Brasil
Em 1980, Jimmy saiu em turnê com Gilberto Gil pelo Brasil, e, juntos, cantaram a versão em português de “No Woman, No Cry”, de Bob Marley.
A dupla passou pelo Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e Recife, com um repertório recheado de MPB e reggae.
A capital baiana foi o palco de um dos shows mais marcantes da dupla, no Estádio Fonte Nova, que reuniu cerca de 60 mil pessoas. No repertório dos shows, estavam "Realce", "Toda Menina Baiana" e "Aquele Abraço".
Com sucessivas passagens pelo País, o cantor jamaicano se tornou querido pelo público brasileiro. Ele participou do Festival Internacional da Canção, no Rio de Janeiro, em 1968, e se apresentou na segunda edição do Rock in Rio.
Um de seus grandes sucessos autorais entre os brasileiros foi “Waterfall”, em 2003. Cliff chegou até mesmo a morar no Rio e em Salvador por alguns anos, onde sua filha, Nabiyah Be, nasceu.
