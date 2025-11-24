Jimmy Cliff marcou com 'I can see clearly now'; relembre sucessos

Jimmy Cliff impulsionou o reggae nos anos 1960 e deixa, aos 81 anos, uma carreira de sucesso / Crédito: Jose Jordan / AFP

Morreu o ícone do reggae Jimmy Cliff, aos 81 anos, nesta segunda-feira, 24, após uma convulsão seguida de pneumonia. Um dos primeiros artistas do ritmo a alcançar reconhecimento internacional, Cliff é conhecido por faixas como “The harder they come”, “I can see clearly now” e “You can get it if you really want”. James Chambers, conhecido por seu nome artístico Jimmy Cliff, nasceu na Jamaica, em 1948. Ele começou cantando em feiras e mostras culturais no interior, em Saint James. Em 1964, Cliff assinou contrato com a Island Records, uma das maiores gravadoras independentes da época.

Pelo selo da Island, o cantor lançou seu primeiro disco internacional em 1967, Hard Road To Travel. Foi aí que ele começou a conquistar reconhecimento global, ainda nos anos 60. Desde então, vem marcando a história dos ritmos jamaicanos reggae e ska. Cliff foi um dos dois nomes do reggae a ser condecorado pelo governo jamaicano com a Ordem de Mérito pelas suas contribuições à música do país. Bob Marley recebeu a honraria postumamente, em 1981. Jimmy Cliff e sua carreira marcada por sucessos The Harder They Come

As trilhas sonoras de filmes foram grandes ápices da projeção mundial do reggae, com “The Harder They Come”, de 1972, para o filme Balada Sangrenta. No musical além de integrar a trilha sonora, o cantor também foi o protagonista da trama. Anos depois, em 1997, Cliff recriou a música em uma versão em português, “Querem Meu Sangue”, durante uma participação no programa da banda Titãs. I Can See Clearly Now Cliff regravou “I Can See Clearly Now”, de Johnny Nash, para a trilha de Jamaica Abaixo de Zero, em 1993. Na época, a música alcançou a 18ª posição nas paradas da Billboard Hot 100 dos Estados Unidos.

A faixa original de Nash já era um sucesso global e foi responsável por colocar o reggae pela primeira vez nas paradas americanas. Até hoje, a versão de Jimmy é escutada na plataforma Spotify, onde alcançou o top 1 do perfil do cantor e ultrapassa mais de 200 milhões de reproduções. Reggae Night