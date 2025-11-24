Angra anuncia saída do vocalista Fabio Lione após 13 anos

Angra anuncia saída do vocalista Fabio Lione após 13 anosBanda exaltou a trajetória do vocalista italiano e confirmou o show final no Bangers Open Air 2026, em São Paulo
O Angra encerrou neste domingo, 23, um dos capítulos mais longos e marcantes de sua história ao anunciar, pelas redes sociais, a saída do vocalista italiano Fabio Lione.
Após 13 anos à frente da banda, o cantor deixa o posto em clima de respeito mútuo e reconhecimento, segundo comunicado oficial.
Leia Também | Guns N' Roses retorna a Fortaleza para show em 2026
Na nota, o grupo destacou a relevância de Lione para a trajetória recente da banda, afirmando que ele se tornou um “artista extraordinário” dentro do Angra e um “ser humano ímpar”.
O texto reforça a entrega do vocalista ao longo de anos de turnês, noites em estúdio e viagens intensas que consolidaram sua ligação com o público brasileiro.
A banda também lembrou que, ao longo da convivência, Fabio “acabou ficando um pouco brasileiro”, incorporando expressões, humor e trejeitos locais, o que o aproximou ainda mais dos fãs e dos demais integrantes.
O sentimento, segundo o Angra, é de “profunda gratidão e admiração”.
A despedida oficial de Lione dos palcos brasileiros já tem data marcada: 26 de abril de 2026, no festival Bangers Open Air, em São Paulo. O show será o último do cantor como frontman do Angra.
Fabio Lione também confirmou a saída, mantendo o tom amistoso da banda e agradecendo pelo período vivido.
O Angra, por sua vez, desejou sucesso nos próximos passos do artista e reforçou que as portas “estarão sempre abertas” para ele.
Ao longo de mais de uma década, Lione dedicou grande parte de sua vida profissional ao grupo — muitas vezes longe da Itália, de sua família e de sua rotina.
A banda reconheceu publicamente esse esforço e afirmou que o legado do vocalista permanecerá na discografia, nas turnês e na história compartilhada.