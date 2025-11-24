Angra anuncia saída do vocalista Fabio Lione após 13 anos

Fabio Lione se despede do Angra com show marcado para 2026 / Crédito: Reprodução/ Instagram

O Angra encerrou neste domingo, 23, um dos capítulos mais longos e marcantes de sua história ao anunciar, pelas redes sociais, a saída do vocalista italiano Fabio Lione. Após 13 anos à frente da banda, o cantor deixa o posto em clima de respeito mútuo e reconhecimento, segundo comunicado oficial.

Na nota, o grupo destacou a relevância de Lione para a trajetória recente da banda, afirmando que ele se tornou um “artista extraordinário” dentro do Angra e um “ser humano ímpar”. O texto reforça a entrega do vocalista ao longo de anos de turnês, noites em estúdio e viagens intensas que consolidaram sua ligação com o público brasileiro. A banda também lembrou que, ao longo da convivência, Fabio “acabou ficando um pouco brasileiro”, incorporando expressões, humor e trejeitos locais, o que o aproximou ainda mais dos fãs e dos demais integrantes.

O sentimento, segundo o Angra, é de “profunda gratidão e admiração”. A despedida oficial de Lione dos palcos brasileiros já tem data marcada: 26 de abril de 2026, no festival Bangers Open Air, em São Paulo. O show será o último do cantor como frontman do Angra. Fabio Lione também confirmou a saída, mantendo o tom amistoso da banda e agradecendo pelo período vivido.