Paulo Ricardo traz a Fortaleza show de 40 anos da carreira

Cantor e compositor carioca, Paulo Ricardo faz show em Fortaleza em março de 2026

Líder da findada banda RPM, Paulo Ricardo faz show da "Tour XL", em comemoração aos 40 anos de sua carreira, no Teatro RioMar Fortaleza. O evento ocorre em um sábado, 14 de março de 2026. Os ingressos já estão à venda. LEIA TAMBÉM | Fim do RPM: Paulo Ricardo vence processo contra Fernando Deluqui



Conhecido por hits como "Olhar 43", "Vida Real" (tema do Big Brother Brasil) e "Louras Geladas", o cantor passeia pelas músicas da banda de pop rock e também de sua carreira solo no repertório do show. "Sonho Lindo", "Só Me Faz Bem" e as versões "Chega de Saudade", de Vinícius de Moraes, e "Imagine", de John Lennon e autorizada por Yoko Ono, são algumas das músicas que compõem a apresentação. A turnê estreou em junho de 2025 e já rodou cidades como Porto Alegre, São Paulo, Curitiba e Santos. Paulo Ricardo e RPM A data de celebração remete ao lançamento de "Revoluções por Minuto" (1985), disco de estreia da RPM.

Uma das bandas mais populares de pop rock na década de 1980, RPM teve sua primeira separação em 1989, quando Paulo Ricardo lançou sua carreira solo. O fim definitivo do grupo ocorreu em 2017. A produção mais recente de Paulo Ricardo é o EP "Reinventar", lançado em maio deste ano. Paulo Ricardo em Fortaleza Quando: sábado, 14 de março de 2026, às 21 horas