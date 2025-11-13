'Frankenstein': nova adaptação resgata obra de Shelley

Frankenstein: o que a cultura pop errou e Del Toro acertou sobre a criatura de Mary Shelley Imagem do monstro bruto com um parafuso no pescoço foi popularizada por Hollywood. Já novo filme de Guillermo del Toro está mais próximo do romance original de Mary Shelley, que não trata a criatura como uma abominação 06:16 | 13/11/2025 Autor DW DW Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

No mais novo "Frankenstein", Del Toro recupera a empatia original pela criatura senciente / Crédito: Divulgação / Netflix

Por mais de dois séculos, "Frankenstein", da britânica Mary Shelley, é conhecido como o monstro que não morre – incessantemente revivido, remendado e enviado de volta, cambaleando, para dentro da cultura. A parábola básica é perene: um cientista talentoso, mas míope, brinca de Deus, criando vida a partir de partes de corpos reanimados. Horrorizado por sua própria criação, ele a abandona, e a "criatura" rejeitada torna-se o monstro que a sociedade teme que ela seja.

A roupagem monstruosa de Frankenstein se mostrou flexível o suficiente para sobreviver a todo tipo de lente, desde os filmes cult de monstros dos anos 1930 estrelados pelo britânico Boris Karloff até sitcoms e desenhos infantis. Essas produções moldaram o que a maior parte do que o público pensa saber sobre o personagem, que difere de suas características originais narrada no romance de Shelley em 1818. Já "Frankenstein", do diretor de Guillermo del Toro, estrelado por Oscar Isaac e Jacob Elordi, disponível na Netflix, é mais fiel a Shelley do que a maioria das versões cinematográficas de seu mito monstruoso: a simpatia pela criatura é colocada em primeiro plano e o alerta contra o homem se passar por Deus é o tema central. Mas ainda existem lacunas entre Frankenstein, o romance, e suas representações populares.

Filmes da Universal sobre Frankenstein ganharam enorme projeção em 1931 Crédito: Courtesy Everett Collection/picture alliance Os elementos mais icônicos da história de Frankenstein, quais sejam, a ressurreição com um raio (com Victor Frankenstein gritando "Está vivo!!!"), a pele verde, os parafusos no pescoço, o andar desajeitado, são invenções posteriores do palco e da tela. A maioria deles pode ser rastreada a dois filmes de monstros da Universal dirigidos por James Whale, "Frankenstein" (1931) e "A Noiva de Frankenstein" (1935), estrelados pelo inimitável Boris Karloff, como o bruto trôpego, e Elsa Lanchester, como sua relutante companheira.

Os filmes de Whale estabeleceram a aparência, o som e a teatralidade laboratorial que todos ainda esperam de um filme de Frankenstein. As muitas vidas de Frankenstein Ao longo dos séculos, desde o romance de Shelley publicado anonimamente como "Frankenstein: ou O Prometeu Moderno", a criatura passou por infinitas reinterpretações. A Hammer Films britânica nos deu uma série de remakes em Technicolor da história de Frankenstein, de "A Maldição de Frankenstein" (1957) até "Frankenstein e o Monstro do Inferno" (1974), que retratavam a criatura como mais trágica do que aterrorizante e o megalomaníaco Barão Frankenstein (geralmente interpretado por Peter Cushing) como o verdadeiro vilão.