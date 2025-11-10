5 lançamentos da Netflix para a semana de 10 a 16 de novembro de 2025 / Crédito: Edicase Entretenimento

Nesta semana, o catálogo da Netflix traz lançamentos que prometem encantar o público. O dorama “Beijo Explosivo” apresenta Go Da-rim, uma mulher que mente sobre ser casada para conquistar um emprego e acaba se envolvendo em uma trama divertida e romântica com o chefe. O documentário “Eu, Eddie” celebra a trajetória de Eddie Murphy, revisitando sua carreira no stand-up e no cinema, com depoimentos de grandes nomes da comédia. A seguir, veja mais informações sobre esses e outros lançamentos da Netflix para a semana 10 a 16 de novembro de 2025!

1. Luta por Justiça (11/11) O filme baseado em fatos acompanha Bryan Stevenson (Michael B. Jordan), um jovem advogado formado em Harvard que decide abrir mão de uma carreira promissora para atuar no Alabama, oferecendo assistência jurídica gratuita a pessoas injustamente condenadas. Lá, ele conhece Walter McMillian (Jamie Foxx), um homem negro sentenciado à morte por um crime que não cometeu. Com o apoio da ativista Eva Ansley (Brie Larson), Bryan enfrenta o preconceito e a corrupção do sistema judicial em uma luta emocionante pela verdade e por dignidade. 2. Beijo Explosivo (12/11) A história acompanha Go Da-rim (Ahn Eun-jin), uma mulher em busca de estabilidade profissional que, ao tentar conquistar uma vaga temporária na empresa Mother TF, decide mentir sobre sua vida pessoal ao afirmar que é casada e tem um filho de 6 anos. Seu chefe, Gong Ji-hyeok (Jang Ki Yong), é um homem reservado e comprometido com o trabalho, que acaba envolvido em uma situação inesperada após um beijo impulsivo de Da-rim. A partir daí, entre mal-entendidos, situações de escritório e uma química inevitável, um romance genuíno começa a florescer.

3. Um Natal Ex-pecial (12/11) A trama acompanha Kate (Alicia Silverstone), que, após o fim do casamento, decide organizar uma última celebração natalina com os filhos na antiga casa da família antes de vendê-la. Disposta a encerrar essa fase com afeto e boas recordações, ela planeja uma festa perfeita — até que o ex-marido Everett (Oliver Hudson) aparece acompanhado da nova namorada, mudando o clima da noite por completo. Entre situações embaraçosas, emoções mal resolvidas e reencontros inesperados, Kate é levada a encarar o passado e descobrir o que realmente importa. No meio de lembranças, surpresas e a possibilidade de um novo amor, ela descobre que o verdadeiro espírito do Natal vai muito além dos planos e da aparência de perfeição. 4. Eu, Eddie (12/11) O documentário celebra a trajetória de Eddie Murphy, um dos artistas mais influentes do humor e do cinema norte-americano. Desde os primeiros passos nos palcos de comédia em Nova York, aos 17 anos, até o estrelato em Hollywood, o especial mostra como seu talento, ousadia e carisma transformaram a comédia e o cinema norte-americano.