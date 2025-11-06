5 filmes e séries de mistério para maratonar na Netflix / Crédito: Edicase Entretenimento

Mistério, tensão e reviravoltas inesperadas são ingredientes que tornam certas produções impossíveis de pausar. A Netflix reúne títulos que exploram justamente essa sensação de dúvida e descoberta, fazendo o público acompanhar cada detalhe com atenção. Selecionamos 5 filmes e séries de mistério para assistir na Netflix que valem a maratona. São histórias que brincam com a percepção e mostram como a verdade pode estar mais perto — e mais escondida — do que se imagina. Confira!

1. Dark (2017-2020) Em “Dark”, o desaparecimento de duas crianças muda completamente a rotina de Winden, uma pequena cidade da Alemanha. Quatro famílias passam a lidar com verdades escondidas e ligações antigas que atravessam o tempo, mostrando que nada é realmente o que parece. A série prende pela construção dos segredos e pelas conexões inesperadas entre os personagens. Cada capítulo revela uma nova peça do quebra-cabeça, explorando temas como destino, culpa e repetição. 2. The Sinner (2017-2021) Em “The Sinner”, o detetive Harry Ambrose (Bill Pullman) tenta descobrir o que leva pessoas comuns a cometerem crimes violentos. A cada temporada, ele se depara com situações diferentes — de uma mulher que ataca um desconhecido sem motivo aparente a um menino acusado de matar os pais durante uma viagem. Os casos investigados mostram como decisões e traumas podem distorcer a noção de certo e errado. Ambrose precisa enfrentar não só os suspeitos, mas também seus próprios limites ao tentar entender o que se passa por trás de cada crime.

3. Obsessão Secreta (2020) Em “Obsessão Secreta”, Jennifer Williams (Brenda Song) acorda em um hospital sem lembrar dos últimos acontecimentos após um ataque violento. Ao seu lado está Russell (Mike Vogel), o homem que se apresenta como seu marido e se mostra dedicado a ajudá-la na recuperação. Sem memória e ainda frágil, ela aceita voltar para casa com ele, tentando retomar uma rotina que lhe parece estranha. No entanto, detalhes começam a despertar dúvidas sobre quem ele realmente é — e sobre o que aconteceu antes da agressão. O filme, dirigido por Peter Sullivan, constrói sua tensão a partir da incerteza e da desconfiança. A sensação constante de perigo acompanha a protagonista à medida que fragmentos do passado retornam, revelando uma verdade sombria. 4. A Garota na Fita (2023) Baseada no livro de Javier Castillo, “A Garota na Fita” acompanha Miren (Milena Smit), uma jornalista que decide investigar o sumiço de uma menina durante um desfile em Málaga, na Espanha. Determinada a ajudar a família, ela acaba revivendo lembranças dolorosas de seu passado.