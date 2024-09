Aos 73 anos, Augusto Bonequeiro está na UTI e recebe doações

Doações para Augusto Bonequeiro vão auxiliar na compra de medicamentos e manutenção da residência de apoio para idosos Crédito: Divulgação

O humorista Augusto César Barreto Oliveira, de 73 anos, conhecido como Augusto Bonequeiro, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital privado de Fortaleza desde o dia 6 de setembro. O ventríloquo é diagnosticado com Parkinson há, pelo menos, 13 anos. A família criou uma vaquinha para arrecadar recursos para os cuidados do artista, que vive em uma residência de apoio para idosos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os maiores gastos são para a compra de alimentos, custeio da residência de idosos e contratação de profissionais. A ajuda deve ser enviada por meio do PIX no nome do humorista, cadastrado nas seguintes chaves: (85) 99982-3867 e [email protected].

A primeira sessão acontece na Arena do Humor, às 19 horas, com entradas a R$ 50. O horário e o valor do ingresso da segunda sessão, que acontece no Ai Dento Comedy, ainda não foram divulgados. “A gente pensou em uma forma de colaborar e entendemos que poderíamos fazer um show destinado ao pagamento das despesas do Augusto Bonequeiro. Houve uma solidariedade de toda a comunidade do humor e de alguns atores para fazer esse show", comenta. LEIA TAMBÉM | Aos 70 anos, Augusto Bonequeiro mantém viva a arte de "botar boneco"

O humorista continua: “O Augusto chegou nesse mercado do humor e, com o tempo, eu o coloquei em cima do palco e ele foi fazendo uma mutação, se tornando um dos melhores shows do Brasil”.

O show solidário conta 12 nomes importantes na cena do humor cearense, entre eles: o próprio Lailtinho, Luana do Crato, Titela e Mastrogilda. Esta última, referência em comédia no Estado, afirma que Augusto tem “humor refinado e inteligentíssimo”.

“O Augusto foi um dos primeiros nomes do Ceará a trabalhar com essa técnica de bonecos, ele conseguiu conquistar um monte cearenses”, destaca Mastrogilda.



Augusto Bonequeiro Augusto nasceu em 1951 na cidade de Escada, em Pernambuco. O humorista fez parte do Teatroneco e ajudou a fundar o Grupo Folguedo de Teatro de Bonecos, o Grupo Bonecos e Mamulengos e o núcleo cearense da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos. Residente de Fortaleza desde o início dos anos 1980, firmou sua importância como mestre com trabalhos culturais de destaque nacional e internacional. "Isso tudo me dá a certeza de que eu não fui um artista em vão, eu fiz parte da formação de dezenas de artistas, educadores, de gente ligada à cultura", pontuou em entrevista ao O POVO em 2021. Colaborou Lara Montezuma e Raquel Aquino