O álbum de Lô Borges gravado de improviso que virou referência internacional

Reprodução/Instagram O cantor e compositor Lô Borges morreu na noite de domingo (2/11), em Belo Horizonte, aos 73 anos. O artista estava internado desde meados de outubro, devido a uma intoxicação por medicamentos. Salomão Borges Filho, conhecido pelo nome artístico de Lô Borges, fez parte da geração de compositores mineiros que entrou para a história da música popular brasileira ao gravar, coletivamente, discos antológicos, que continuam influenciando novas gerações de artistas.

Conhecido por ser um dos fundadores do Clube da Esquina ao lado de Milton Nascimento, a carreira do artista é também marcada por composições como Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, O Trem Azul e Paisagem da Janela. Um dos caçulas de sua turma, dez anos mais novo que Milton Nascimento, Lô quase ficou de fora das gravações de Clube da Esquina, o álbum duplo e colaborativo, gravado em 1971 - e que até hoje encabeça listas de melhores discos já lançados no país. Os executivos da gravadora EMI achavam que o menino de 19 anos, sem nada gravado, era jovem demais para se misturar no estúdio a músicos devidamente testados e com uma carreira em andamento, como era o caso de Milton, o já famoso autor de Travessia, e dos experientes Wagner Tiso e Toninho Horta. Milton bateu o pé. Se a EMI continuasse implicando com o garoto, eles estavam fora. "Eu devo muita coisa pra esse cara, bicho! Eles não querendo perder o Milton, me levaram de brinde", brincou o compositor, em uma de suas últimas entrevistas, concedida ao Metrô 1, em outubro.

Lô ficou e provou que Bituca estava certo. Sua participação em Clube da Esquina foi muito além do imaginado até pelo novato, autor, entre outras canções, de grandes sucessos do álbum, como Paisagem da Janela e O Trem Azul. Antes reticente, a direção da EMI, surpreendida pela atuação de Lô, convidou o estreante para gravar um disco solo, desde que, claro, ele tivesse um repertório pronto. O disco seria lançado em poucos meses. Reprodução/Instagram Lô mentiu para assinar o contrato. Não tinha nenhuma música pronta, absolutamente nada. Havia gasto toda a munição no disco coletivo. "Eu pensei: 'Não tenho nenhuma canção, mas eu vou criar, vou arregaçar as mangas, vou pegar o violão, vou dormir com ele, vou ficar abraçado com o violão 24 horas por dias e vou fazer o disco. E foi o que aconteceu'", lembrou o compositor, em entrevista ao Correio Braziliense, em 2017.

A ousadia de Lô rendeu outro registro histórico, o Disco do Tênis (1972), chamado assim por conta da foto de capa de um tênis todo surrado, repassado ao compositor por um primo. A imagem tem um alto valor simbólico: Lô teve que gastar muita sola de sapato para deixar o disco pronto em tempo recorde. A reportagem da BBC News Brasil foi atrás de histórias curiosas envolvendo esse disco, cultuado internacionalmente e que, apesar de levar o nome do compositor, é resultado de outro esforço coletivo. Modo Beatles de produção Lô armou um plano para colocar o disco em pé. Combinou com o irmão, o também compositor Márcio Borges, que o processo criativo duraria 24 horas. De dia, ele trabalharia. À noite, o irmão. E assim, durante uma semana, os dois compuseram compulsivamente, esboços de canções que seriam lapidadas com a ajuda dos amigos, os mesmos do Clube da Esquina.

"Era uma oficina intensa de criação, uma coisa incrível. Rolou uma química entre todo mundo que em nenhum outro álbum que eu tenha gravado na minha vida aconteceu de novo. A gente não tinha tempo para fazer ensaios, pensar arranjos, então era tudo feito na hora pela intuição, pela musicalidade. Todas as pessoas emprestaram seu talento para as músicas que eu estava apresentando", recordou Lô, na entrevista ao Correio Braziliense. No meio do processo, Lô pensou em desistir diversas vezes. O tempo era curto. Logo após a assinatura do contrato, a gravadora havia pedido que o compositor passasse uma lista de canções inéditas, para começar a pensar no repertório, nos arranjos, na cara do disco. Não havia rosto porque não havia música. Lô, fã dos Beatles, como todos os músicos de sua geração, lembrou que ele não era o único artista a sofrer com prazos e cobranças. "Eu sempre fui um beatlemaníaco e eu me lembrava que, nos primeiros álbuns dos Beatles, eles faziam duas, três músicas por dia, às vezes gravavam um álbum inteiro em uma semana. Eu ainda tinha um tempo a mais do que isso, uns dois meses para compor e gravar tudo. Eu pensava nessas coisas para me ajudar", afirmou o compositor, ao Correio Braziliense.