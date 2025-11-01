Podcast relembra assassinato de estilista da grife Frankie Amaury

Amaury Veras e Frankie Mackie, casal foi responsável pela grife Frankie Amaury fechada em 2004 após assassinato do estilista / Crédito: Reprodução/Amaury Veras

Lançado no dia 21 de outubro, o novo podcast do jornalista Chico Felitti trouxe para os holofotes o caso de um assassinato não solucionado no Rio de Janeiro. “Vítima da Moda” relembra a história e a morte de Amaury Veras, estilista por trás da grife Frankie Amaury, criada ao lado de seu parceiro Frankie Mackey.

Em um primeiro momento, a causa da morte de Amaury foi dada como suicídio. Porém, havia um ferimento na sua cabeça que precisava de uma explicação. Frankie contou que, em um ato de desespero, soltou a echarpe que prendia o corpo de Amaury no ar para tentar reanimar o estilista. Ao fazer isso, a cabeça dele teria batido na quina da cama, abrindo uma fenda no supercílio. Quarenta e oito horas após o corpo ter sido encontrado, o Instituto Médico-Legal liberou o laudo com a causa da morte. Para eles, Amaury não tinha se suicidado, mas sim fora golpeado e enforcado por outra pessoa.

O crime dividiu amigos e parentes. Frankie, apelido de Francisco Augustin Mackey, foi apontado como o principal suspeito. Ele e Amaury haviam formado um casal, mas desde a separação eram apenas amigos e sócios da grife que levava seus nomes. Em meados dos anos 2000, porém, a Frankie Amaury enfrentava graves dificuldades financeiras. Amaury Veras e Frankie Mackie no auge da grife Frankie Amaury Crédito: Reprodução/Instagram: @chicofelitti Uma das amigas de ambas as partes, a socialite Kiki Garavaglia, testemunhou a favor de Frankie na primeira fase do processo. Foi ela quem revelou que Amaury havia tentado se matar outras vezes e enfrentava um diagnóstico de diabetes e HIV positivo. Para ela, Frankie era “incapaz de machucar alguém”, como afirmou para O Globo na época em que o caso seguiu para julgamento em 2014.