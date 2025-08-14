Podcast ‘A Mulher da Casa Abandonada’ ganha episódio inédito

História da ‘A Mulher da Casa Abandonada’ ganha novas atualizações com episódio de podcast inédito e série documental

Um dos programas de podcast mais famosos do Brasil, “A Mulher da Casa Abandonada” ganhou episódio extra na quarta-feira, 13, três anos após o lançamento nas plataformas digitais, em 2022.

Criado e narrado por Chico Felitti, jornalista da Folha de S. Paulo, a produção acompanha a história de Margarida Bonetti, moradora de uma mansão em São Paulo, que veio ao Brasil foragida dos EUA após ser acusada de manter a empregada doméstica em condições análogas à escravidão.

Originalmente contando com sete episódios, o capítulo inédito do podcast retoma o período entre a chegada de Margarida ao Brasil e a mudança para a casa em ruínas no bairro nobre de São Paulo que dá nome ao programa.

“Essa era uma peça que faltava para explicar por que ela nunca foi encontrada pela polícia para responder aqui no Brasil pelas acusações que a aguardavam nos EUA, de onde fugiu”, detalhou Chico Felitti à Folha de S. Paulo, durante a divulgação do novo episódio.

A novidade acerca da história, que virou sucesso desde o seu lançamento, chega na semana da estreia da adaptação da Prime Video, marcada para esta sexta-feira, 15.