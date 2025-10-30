Ex-ator mirim de ‘Um Maluco no Pedaço’ morre aos 42 anos

Ex-ator mirim de ‘Um Maluco no Pedaço’ morre aos 42 anosConhecido por viver o jovem Will Smith na TV, Floyd Myers Jr. enfrentava problemas cardíacos e deixou quatro filhos
Floyd Roger Myers Jr., que marcou os anos 1990 ao interpretar a versão jovem de Will Smith em “Um Maluco no Pedaço”, morreu na quarta-feira, 29, aos 42 anos, após sofrer um ataque cardíaco.
A informação foi confirmada pela mãe do artista, Trice Myers, a veículos como o TMZ e o The Hollywood Reporter.
Segundo ela, Floyd enfrentava problemas cardíacos havia alguns anos e já havia sobrevivido a três ataques anteriores. Ele foi encontrado sem vida em casa, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. O ator deixa quatro filhos: Taelyn, Kinsley, Tyler e Knox.
Relembre a trajetória de Floyd Roger Myers Jr.
Natural de Washington, D.C., Floyd nasceu em 17 de agosto de 1983 e começou cedo na televisão. Com apenas nove anos, viveu o jovem Will Smith em um episódio da terceira temporada da série “Um Maluco no Pedaço”, exibido em 1992.
No mesmo ano, interpretou Marlon Jackson, irmão de Michael Jackson, na minissérie “The Jacksons: An American Dream”, da ABC, produção que retratava a trajetória da família musical.
Após uma breve passagem pela série “Young Americans”, em 2000, Floyd decidiu se afastar das câmeras. Concluiu os estudos na Suitland High School e construiu carreira fora do meio artístico.
Tornou-se empreendedor e cofundou o Fellaship Men’s Group, organização sem fins lucrativos dedicada à saúde mental e emocional de homens e jovens.
A entidade, que realiza oficinas, grupos de apoio e projetos sociais, prestou homenagem nas redes sociais: “Descanse em paz, nosso querido irmão. Sua luz continua conosco. Seguiremos sua missão”.
A família iniciou uma campanha no site GoFundMe para custear o funeral do ex-ator. Na página, ele é lembrado como “um pai dedicado, um irmão amoroso e um amigo cuja alegria tocava a todos”. A cerimônia de despedida está marcada para segunda-feira, 3 de novembro.