Ex-ator mirim de ‘Um Maluco no Pedaço’ morre aos 42 anos

Ex-ator mirim de Um Maluco no Pedaço faleceu aos 42 anos após um ataque cardíaco em Maryland, nos Estados Unidos / Crédito: Reprodução/ Instagram

Floyd Roger Myers Jr., que marcou os anos 1990 ao interpretar a versão jovem de Will Smith em “Um Maluco no Pedaço”, morreu na quarta-feira, 29, aos 42 anos, após sofrer um ataque cardíaco. A informação foi confirmada pela mãe do artista, Trice Myers, a veículos como o TMZ e o The Hollywood Reporter.



Segundo ela, Floyd enfrentava problemas cardíacos havia alguns anos e já havia sobrevivido a três ataques anteriores. Ele foi encontrado sem vida em casa, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. O ator deixa quatro filhos: Taelyn, Kinsley, Tyler e Knox. Relembre a trajetória de Floyd Roger Myers Jr.

Natural de Washington, D.C., Floyd nasceu em 17 de agosto de 1983 e começou cedo na televisão. Com apenas nove anos, viveu o jovem Will Smith em um episódio da terceira temporada da série “Um Maluco no Pedaço”, exibido em 1992. No mesmo ano, interpretou Marlon Jackson, irmão de Michael Jackson, na minissérie “The Jacksons: An American Dream”, da ABC, produção que retratava a trajetória da família musical.