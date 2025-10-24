Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pulse Abarth ganha edição especial inspirada na série Stranger Things

Serão 511 unidades numeradas da série comemorativa, a serem comercializadas no Brasil e em mais dois países
Luciano Cesário
A Fiat lançou a edição especial do Pulse Abarth Stranger Things, em alusão à série homônima da Netflix. Ao todo, serão 511 unidades - referência ao número do protagonista Eleven - disponíveis para os fãs da marca e da série.

O preço ainda não foi divulgado. O Pulse Abarth Stranger Things estará disponível para compra no Brasil a partir do dia 30 de outubro. A edição especial também será comercializada na Argentina e no México.
Detalhes

Na parte interna, o modelo especial ganhou vinil e costura preta como acabamento, placa com a numeração do carro, easter egg no painel de portas do motorista, além de bancos com bordado Stranger Things.

Já no exterior, a série especial ganhou faixa adesiva nas laterais que representa as garras do Demogorgon, o monstro da série, acabamento do skidplate (grade inferior), cortina de ar e retrovisores em vermelho ou preto (dependendo da cor da carroceria), placa com o nome da série no motor, soleira de porta Stranger Things e nova serigrafia nos vidros, com três easter eggs de detalhes icônicos sobre a série.

Sobre o Pulse Abarth

O Pulse Abarth é equipado com motor turbo T270, capaz de chegar a 100 km/h em 7,6 segundos e atingir a velocidade máxima de 215 km/h, conforme a italiana. Com potência de 185 cv e torque de 270 Nm, a calibração exclusiva busca máxima performance e desempenho, aliando o motor ao câmbio automático de seis marchas.

Equipamentos

• Motor Turbo 270
• Câmbio Automático 6 velocidades
• Teto solar panorâmico
• Luz sem guarda-sol
• Farol de Neblina em LED
• Bancos esportivos em couro com ajuste elétrico para o motorista
• Painel de portas dianteiras em couro
• Volante em Couro
• Rodas exclusivas 18'
• Iniciar Parar
• Freio de estacionamento eletrônico com Autohold
• Detecção de Chuva
• Retrovisor fotocrômico
• Comutação automática de farol
• Sensor de estacionamento dianteiro
• Alerta de saída de faixa
• Frenagem autônoma de emergência
• Câmera de ré
• Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro
• Banco bipartido
• Sem chave
• Partida remota
• Carregador por indução
• Multimídia 10,1”
• Cluster totalmente digital de 7”
• Serviços conectados com Fiat Connect ////Me

