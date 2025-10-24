Pulse Abarth ganha edição especial inspirada na série Stranger Things

Serão 511 unidades numeradas da série comemorativa, a serem comercializadas no Brasil e em mais dois países

O preço ainda não foi divulgado. O Pulse Abarth Stranger Things estará disponível para compra no Brasil a partir do dia 30 de outubro. A edição especial também será comercializada na Argentina e no México. Detalhes

A Fiat lançou a edição especial do Pulse Abarth Stranger Things , em alusão à série homônima da Netflix. Ao todo, serão 511 unidades - referência ao número do protagonista Eleven - disponíveis para os fãs da marca e da série.

Na parte interna, o modelo especial ganhou vinil e costura preta como acabamento, placa com a numeração do carro, easter egg no painel de portas do motorista, além de bancos com bordado Stranger Things.



Já no exterior, a série especial ganhou faixa adesiva nas laterais que representa as garras do Demogorgon, o monstro da série, acabamento do skidplate (grade inferior), cortina de ar e retrovisores em vermelho ou preto (dependendo da cor da carroceria), placa com o nome da série no motor, soleira de porta Stranger Things e nova serigrafia nos vidros, com três easter eggs de detalhes icônicos sobre a série.



Sobre o Pulse Abarth



O Pulse Abarth é equipado com motor turbo T270, capaz de chegar a 100 km/h em 7,6 segundos e atingir a velocidade máxima de 215 km/h, conforme a italiana. Com potência de 185 cv e torque de 270 Nm, a calibração exclusiva busca máxima performance e desempenho, aliando o motor ao câmbio automático de seis marchas.



Equipamentos



• Motor Turbo 270

• Câmbio Automático 6 velocidades

• Teto solar panorâmico

• Luz sem guarda-sol

• Farol de Neblina em LED

• Bancos esportivos em couro com ajuste elétrico para o motorista

• Painel de portas dianteiras em couro

• Volante em Couro

• Rodas exclusivas 18'

• Iniciar Parar

• Freio de estacionamento eletrônico com Autohold

• Detecção de Chuva

• Retrovisor fotocrômico

• Comutação automática de farol

• Sensor de estacionamento dianteiro

• Alerta de saída de faixa

• Frenagem autônoma de emergência

• Câmera de ré

• Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro

• Banco bipartido

• Sem chave

• Partida remota

• Carregador por indução

• Multimídia 10,1”

• Cluster totalmente digital de 7”

• Serviços conectados com Fiat Connect ////Me

