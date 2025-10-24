Pulse Abarth ganha edição especial inspirada na série Stranger Things

Pulse Abarth ganha edição especial inspirada na série Stranger ThingsSerão 511 unidades numeradas da série comemorativa, a serem comercializadas no Brasil e em mais dois países
A Fiat lançou a edição especial do Pulse Abarth Stranger Things, em alusão à série homônima da Netflix. Ao todo, serão 511 unidades - referência ao número do protagonista Eleven - disponíveis para os fãs da marca e da série.
O preço ainda não foi divulgado. O Pulse Abarth Stranger Things estará disponível para compra no Brasil a partir do dia 30 de outubro. A edição especial também será comercializada na Argentina e no México.
Detalhes
Na parte interna, o modelo especial ganhou vinil e costura preta como acabamento, placa com a numeração do carro, easter egg no painel de portas do motorista, além de bancos com bordado Stranger Things.
Já no exterior, a série especial ganhou faixa adesiva nas laterais que representa as garras do Demogorgon, o monstro da série, acabamento do skidplate (grade inferior), cortina de ar e retrovisores em vermelho ou preto (dependendo da cor da carroceria), placa com o nome da série no motor, soleira de porta Stranger Things e nova serigrafia nos vidros, com três easter eggs de detalhes icônicos sobre a série.
Sobre o Pulse Abarth
O Pulse Abarth é equipado com motor turbo T270, capaz de chegar a 100 km/h em 7,6 segundos e atingir a velocidade máxima de 215 km/h, conforme a italiana. Com potência de 185 cv e torque de 270 Nm, a calibração exclusiva busca máxima performance e desempenho, aliando o motor ao câmbio automático de seis marchas.
Equipamentos
• Motor Turbo 270
• Câmbio Automático 6 velocidades
• Teto solar panorâmico
• Luz sem guarda-sol
• Farol de Neblina em LED
• Bancos esportivos em couro com ajuste elétrico para o motorista
• Painel de portas dianteiras em couro
• Volante em Couro
• Rodas exclusivas 18'
• Iniciar Parar
• Freio de estacionamento eletrônico com Autohold
• Detecção de Chuva
• Retrovisor fotocrômico
• Comutação automática de farol
• Sensor de estacionamento dianteiro
• Alerta de saída de faixa
• Frenagem autônoma de emergência
• Câmera de ré
• Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro
• Banco bipartido
• Sem chave
• Partida remota
• Carregador por indução
• Multimídia 10,1”
• Cluster totalmente digital de 7”
• Serviços conectados com Fiat Connect ////Me