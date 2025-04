2ª Guerra Mundial: 80 anos da vitória mais sangrenta do Brasil e que deu nome ao bairro Montese

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Das mais de 3 mil baixas contabilizadas pela FEB ao longo da guerra, incluindo mortos e feridos, cerca de 400 ocorreram somente em Montese. Antes disso, a Batalha de Monte Castelo já havia consagrado os brasileiros com a maior vitória no conflito.

Em Montese, a batalha teve início em 14 de abril daquele ano, com o objetivo de conquistar a comuna, então sob controle das tropas alemãs. O confronto ficou conhecido também por seu caráter urbano: os soldados inimigos tomaram casas e prédios, expulsando os moradores e construindo casamatas nas moradias desocupadas.

O bairro Montese é uma homenagem à vitória da FEB. A data convencionada para o nascimento do Montese é 14 de abril de 1946. O então pracinha Raimundo Nonato Ximenes, que ficou no protegendo o litoral cearense, sugeriu a mudança do nome do bairro Pirocaia para Montese. Em entrevista ao O POVO, em 2013, ele contou que pensava nos amigos que não voltaram da guerra.

A cidade Montese, na Itália, e o bairro Montese, em Fortaleza, chegaram a firmar um pacto de amizade assinado em 1999 pelo prefeito Juraci Magalhães (então PMDB). Na ocasião da assinatura em solo italiano, estiveram seu Ximenes, como era conhecido, e o ex-vereador Narcílio Andrade. Hoje sem apoio de órgãos públicos, o vínculo é mantido pelo Instituto Montese.