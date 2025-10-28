Svagito Liebermeister lança livros sobre trauma e cura na CasaCor Ceará / Crédito: JoaoFilho Tavares

Foi realizado nesta terça-feira, 28, na Casa Vida&Arte, ambiente dedicado à plataforma de cultura e entretenimento do O POVO na CasaCor Ceará 2025, o lançamento dos livros “Terapia Zen do Aconselhamento” e “Quando a Vida Para”. O autor é o terapeuta e escritor alemão Svagito Liebermeister e as obras são uma produção das Edições Demócrito Rocha (EDR), selo editorial da Fundação Demócrito Rocha (FDR)

O evento contou com bate-papo, sessão de autógrafos e fotos com o autor. Leia Também | Karine Teles e Klara Castanho colidem em suspense sobre adultização de crianças Durante a conversa com o público, Svagito explicou a diferença entre trauma pessoal e trauma coletivo. “Trauma pessoal é algo que você vivenciou em sua vida, como um acidente ou algo ocorrido na infância. Trauma coletivo é aquele que não aconteceu diretamente com você, mas com membros da sua família, da sua cultura ou da sua nação. Nós estamos ligados à nossa família e vivenciamos também o trauma dos nossos antecessores”, afirmou.

O autor também refletiu sobre a singularidade humana e a dimensão emocional da vida: “Eu fico surpreso com todos, porque cada ser humano é diferente. Não existem duas pessoas iguais. Quando você olha além da superfície, descobre que cada indivíduo é único”. Svagito Liebermeister lança livros sobre trauma e cura na CasaCor Ceará Crédito: JoaoFilho Tavares

A frase, dita pelo escritor, que chamou atenção de muitos presentes foi: “A maior experiência da vida é o amor. Quem não experimentou isso ainda não teve uma experiência completa do que é viver”. Os livros lançados mesclam visão somática e abordagem sistêmica sobre traumas e processos de cura, incluindo meditações guiadas e exercícios práticos.