Projeto leva oficinas de podcast para jovens indígenas em Caucaia

Além de produtor cultural, Lindembergh Ferreira é responsável por ministrar as oficinas de podcast / Crédito: Divulgação/ Instituto Indesce

O projeto Formação em Produção de Podcast Indígena desenvolve oficinas de roteiro, gravação, edição e publicação de podcasts na Escola Indígena Direito de Aprender do Povo Anacé e na Escola dos Índios Tapebas, em Caucaia.



Com dois meses de duração e encontros semanais gratuitos, a formação concede aos jovens participantes uma bolsa incentivo no valor de R$ 200. O público das oficinas são 20 indígenas dos povos Anacé e Tapeba entre 15 e 29 anos. Na Escola Indígena Direito de Aprender do Povo Anacé, no Alto Garrote, as atividades tiveram início no dia 20 de outubro. Nesta segunda-feira, 27, começam as oficinas na Escola dos Índios Tapebas, localizada no bairro Capuan. Ambas as instituições ficam em reservas indígenas de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

"A formação surgiu a partir de conversas com jovens das etnias Tapeba e Anacé, que demonstraram interesse em aprender novas formas de comunicação digital para expressar suas vivências, tradições e desafios contemporâneos", conta o produtor cultural Lindembergh Ferreira.

Representatividade indígena por meio da comunicação Membro da etnia Tapeba, ele identifica uma "necessidade de fortalecer a representatividade indígena nos meios de comunicação". Para a conclusão da formação, os jovens devem produzir quatro episódios originais com temas relacionados à cultura, memória e direitos indígenas. Contando com recursos de acessibilidade como Libras e legendas, o projeto prevê a disponibilização das produções dos alunos em plataformas digitais e rádios comunitárias, além de um evento de lançamento dos podcasts aberto a todos os públicos. Segundo Lindembergh Ferreira, a iniciativa faz parte de uma agenda de fortalecimento da comunicação indígena. Além da Formação em Produção de Podcast Indígena, a agenda inclui projetos de oficinas de audiovisual comunitário, registro de saberes e capacitação de agentes culturais indígenas.