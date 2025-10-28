Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Projeto leva oficinas de podcast para jovens indígenas em Caucaia

Projeto de produção de podcast leva oficinas para jovens até 29 anos em escolas indígenas de Caucaia
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Tipo Notícia

O projeto Formação em Produção de Podcast Indígena desenvolve oficinas de roteiro, gravação, edição e publicação de podcasts na Escola Indígena Direito de Aprender do Povo Anacé e na Escola dos Índios Tapebas, em Caucaia.

Com dois meses de duração e encontros semanais gratuitos, a formação concede aos jovens participantes uma bolsa incentivo no valor de R$ 200. O público das oficinas são 20 indígenas dos povos Anacé e Tapeba entre 15 e 29 anos.

Na Escola Indígena Direito de Aprender do Povo Anacé, no Alto Garrote, as atividades tiveram início no dia 20 de outubro.

Nesta segunda-feira, 27, começam as oficinas na Escola dos Índios Tapebas, localizada no bairro Capuan. Ambas as instituições ficam em reservas indígenas de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

"A formação surgiu a partir de conversas com jovens das etnias Tapeba e Anacé, que demonstraram interesse em aprender novas formas de comunicação digital para expressar suas vivências, tradições e desafios contemporâneos", conta o produtor cultural Lindembergh Ferreira.

Representatividade indígena por meio da comunicação

Membro da etnia Tapeba, ele identifica uma "necessidade de fortalecer a representatividade indígena nos meios de comunicação". Para a conclusão da formação, os jovens devem produzir quatro episódios originais com temas relacionados à cultura, memória e direitos indígenas.

Contando com recursos de acessibilidade como Libras e legendas, o projeto prevê a disponibilização das produções dos alunos em plataformas digitais e rádios comunitárias, além de um evento de lançamento dos podcasts aberto a todos os públicos.

Segundo Lindembergh Ferreira, a iniciativa faz parte de uma agenda de fortalecimento da comunicação indígena. Além da Formação em Produção de Podcast Indígena, a agenda inclui projetos de oficinas de audiovisual comunitário, registro de saberes e capacitação de agentes culturais indígenas.

As iniciativas são realizadas pelo Instituto de Desenvolvimento Cultural, Esportivo e Social (INDESCE), com apoio da AJIT Caucaia e da Escola Indígena Direito de Aprender do Povo Anacé, por meio do Plano Nacional da Lei Aldir Blanc (PNAB).

Formação em Produção de Podcast Indígena

