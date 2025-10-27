Simoninha homenageia Wilson Simonal com show em Fortaleza

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Simoninha apresenta 'O Baile do Simonal' em Fortaleza em novembro

Simoninha apresenta, em Fortaleza, os sucessos do pai, Wilson Simonal, em show que celebra a música brasileira e o groove que marcou gerações
O cantor Simoninha traz a Fortaleza o espetáculo “O Baile do Simonal”, uma homenagem ao pai, Wilson Simonal, com sucessos que marcaram gerações.

As apresentações acontecem nos dias 22 e 23 de novembro na Caixa Cultural Fortaleza, equipamento localizado na Praia de Iracema.

O show percorre a trajetória de Wilson Simonal, destacando sua importância para a música nacional e seu papel no desenvolvimento do groove brasileiro.

No palco, Simoninha é acompanhado por um quarteto de músicos, interpretando clássicos como “Mamãe passou açúcar em mim” e “Nem vem que não tem”, além de sucessos de Jorge Ben Jor, Rita Lee, Tim Maia, Djavan e Gilberto Gil.

Criado por Simoninha e seu irmão Max de Castro, o projeto começou em 2009 com um álbum ao vivo que reuniu artistas como Seu Jorge, Lulu Santos e Caetano Veloso, celebrando a obra do cantor carioca.

O espetáculo resgata a energia das décadas de 1960 e 1970, período conhecido como “fase da pilantragem”, quando Simonal misturava samba, soul, humor e irreverência, mantendo viva a memória de suas performances marcantes.

O Baile do Simonal

  • Quando: sábado, 22, e domingo, 23 de novembro
  • Onde: Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada)
  • Ingressos: bilheteria da Caixa Cultural Fortaleza ou pelo site bilheteriacultural.com.br
  • Mais Informações: Site Caixa Cultural ou Instagram @caixaculturalfortaleza

