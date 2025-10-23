Show Buena Vista Social Orchestra volta a Fortaleza; saiba mais

Show Buena Vista Social Orchestra volta a Fortaleza; saiba maisComposto por quatro integrantes originais do Buena Vista Social Club, a orquestra preserva o legado do grupo cubano vencedor do Grammy
O grupo cubano Buena Vista Social Orchestra retorna a Fortaleza para mais um show. A apresentação acontece no Náutico Atlético Cearense, no sábado, 22 de novembro, e tem abertura marcada para às 18h30min.
A orquestra já havia se apresentado em abril deste ano, no estacionamento do shopping RioMar Fortaleza, e volta sob a condução do maestro, trombonista e diretor artístico Jesus “Aguaje” Ramos, membro original do grupo Buena Vista Social Club.
Outros veteranos como Luis “Betun” Mariano Valiente Marin (tocando congas e bongo), Emilio Senon Morales Ruiz (piano) e Fabían Garcia (baixo) se apresentam junto de uma orquestra completa de 10 músicos.
O repertório do espetáculo inclui os ritmos de destaque da música cubana, como son, bolero e danzón. Além disso, a coletânea também retorna com os principais clássicos do agrupo, incluindo canções do álbum de 1997. Com o mesmo nome da banda, o disco "Buena Vista Social Club" foi consagrado com premiações como o Grammy na categoria Melhor Álbum Tropical Latino.
Ao longo dos meses de novembro e dezembro, a turnê do grupo também passa por outras 21 cidades do Brasil, além de Santiago (Chile) e Buenos Aires (Argentina).
Buena Vista Social Orchestra em Fortaleza
- Quando: sábado, 22 de novembro, às 18h30min
- Onde: Náutico Atlético Cearense (avenida Beira Mar, S/N - Meireles)
- Quanto: R$ 145 (Pista - meia), R$290 (Pista - inteira), R$245 (Plateia com cadeira - meia), R$490 (Plateia com cadeira - inteira) e R$2000 (pista ou plateia, Vip + Meet and Greet). À venda no Clube do Ingresso
- Instagram: @nauticoatleticoce