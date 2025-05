Rita Lee vira enredo da escola Mocidade Independente no Carnaval 2026

Rita Lee, a rainha do rock, é homenageada pela Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval de 2026

A música popular brasileira terá mais um ídolo como enredo no Carnaval 2026. Nesta quinta-feira, 22, a escola Mocidade Independente de Padre Miguel, do Rio de Janeiro, anunciou que o enredo escolhido para o próximo ano é “Rita Lee, a padroeira da liberdade”.

“A mocidade é mulher, é liberdade. Hoje e sempre! Salve a mocidade. Salve a padroeira da liberdade. Salve, Rita Lee!”, publicou a escola de samba carioca no Instagram, comunicando que a Rainha do Rock terá legado musical, estético e comportamental celebrado no próximo Carnaval.