Os filhos de Mauricio de Sousa que inspiraram a Turma da Mônica

Criador da Turma da Mônica completa nove décadas cercado pelos filhos que inspiraram personagens e seguiram sua arte / Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Mauricio de Sousa completa 90 anos nesta segunda-feira, 27, como um dos maiores nomes da arte e cultura brasileira. Criador da Turma da Mônica, o cartunista transformou histórias simples do cotidiano infantil em um universo com mais de 400 personagens, traduzido em dezenas de idiomas e reconhecido em todo o mundo.

Mas, além do legado artístico, Mauricio também construiu uma família numerosa: dez filhos. Muitos dos herdeiros do artista estão eternizados nas páginas dos gibis, já outros seguiram os passos do pai nos bastidores da arte e da comunicação.

Leia Também | Mauricio de Sousa completa 90 anos e é homenageado com cinebiografia Conheça os filhos de Mauricio de Sousa que inspiraram os quadrinhos da Turma da Mônica Mônica Sousa

A filha que virou ícone nacional. Inspirada em Mônica Sousa, a personagem de vestido vermelho e coelho azul nasceu em 1963 e conquistou protagonismo nos quadrinhos poucos anos depois. Na vida real, Mônica é diretora-executiva da Mauricio de Sousa Produções (MSP) e idealizadora do projeto Donas da Rua, que incentiva a representatividade feminina.

Magali Sousa

Outra filha de Mauricio, Magali, inspirou a personagem gulosa e doce que adora melancia. Criada em 1964, ela ganhou revista própria em 1989. Fora das páginas, Magali mantém uma presença discreta, compartilhando memórias e tirinhas da personagem nas redes sociais.



Marina Takeda

Filha caçula de Mauricio com Alice Takeda, Marina herdou do pai o talento para desenhar. Também diretora-executiva da MSP, foi homenageada com uma personagem de mesmo nome, uma garota artista, criativa e sensível, que traduz nos traços o amor pela imaginação.

Mauro Sousa Ator, diretor e influenciador, Mauro Sousa é um dos herdeiros mais conhecidos do cartunista. Ele dá vida ao próprio pai na cinebiografia “Mauricio de Sousa – O Realizador de Sonhos”, lançada nos cinemas em outubro. Nos quadrinhos, inspirou Nimbus, o irmão de Do Contra, e hoje também é diretor-executivo da MSP.

Mauricio Takeda

O filho que herdou não só o nome, mas também o espírito contestador. Mauricio Takeda inspirou o personagem Do Contra, conhecido por pensar diferente e desafiar padrões — um reflexo da curiosidade e irreverência que marcaram o criador da Turma da Mônica desde o início.

