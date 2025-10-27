Os filhos de Mauricio de Sousa que inspiraram a Turma da Mônica

Aos 90 anos, Mauricio de Sousa celebra a vida e os 10 filhosMauricio de Sousa, o pai da Mônica, Magali e companhia chega aos 90 anos; conheça os filhos que inspiraram e ampliaram seu universo nos gibis
Mauricio de Sousa completa 90 anos nesta segunda-feira, 27, como um dos maiores nomes da arte e cultura brasileira.
Criador da Turma da Mônica, o cartunista transformou histórias simples do cotidiano infantil em um universo com mais de 400 personagens, traduzido em dezenas de idiomas e reconhecido em todo o mundo.
Mas, além do legado artístico, Mauricio também construiu uma família numerosa: dez filhos. Muitos dos herdeiros do artista estão eternizados nas páginas dos gibis, já outros seguiram os passos do pai nos bastidores da arte e da comunicação.
Conheça os filhos de Mauricio de Sousa que inspiraram os quadrinhos da Turma da Mônica
Mônica Sousa
A filha que virou ícone nacional. Inspirada em Mônica Sousa, a personagem de vestido vermelho e coelho azul nasceu em 1963 e conquistou protagonismo nos quadrinhos poucos anos depois. Na vida real, Mônica é diretora-executiva da Mauricio de Sousa Produções (MSP) e idealizadora do projeto Donas da Rua, que incentiva a representatividade feminina.
Magali Sousa
Outra filha de Mauricio, Magali, inspirou a personagem gulosa e doce que adora melancia. Criada em 1964, ela ganhou revista própria em 1989. Fora das páginas, Magali mantém uma presença discreta, compartilhando memórias e tirinhas da personagem nas redes sociais.
Marina Takeda
Filha caçula de Mauricio com Alice Takeda, Marina herdou do pai o talento para desenhar. Também diretora-executiva da MSP, foi homenageada com uma personagem de mesmo nome, uma garota artista, criativa e sensível, que traduz nos traços o amor pela imaginação.
Mauro Sousa
Ator, diretor e influenciador, Mauro Sousa é um dos herdeiros mais conhecidos do cartunista. Ele dá vida ao próprio pai na cinebiografia “Mauricio de Sousa – O Realizador de Sonhos”, lançada nos cinemas em outubro. Nos quadrinhos, inspirou Nimbus, o irmão de Do Contra, e hoje também é diretor-executivo da MSP.
Mauricio Takeda
O filho que herdou não só o nome, mas também o espírito contestador. Mauricio Takeda inspirou o personagem Do Contra, conhecido por pensar diferente e desafiar padrões — um reflexo da curiosidade e irreverência que marcaram o criador da Turma da Mônica desde o início.
Filhos de Mauricio de Sousa que ganharam homenagens:
Nem todos os herdeiros vivem sob os holofotes, porém o grupo de irmãos deixaram suas marcas no universo de Mauricio. Mariângela Spada, a primogênita, inspirou Maria Cebolinha, irmã mais nova do Cebolinha.
As gêmeas Vanda e Valéria viraram personagens idênticas nos gibis. Já Marcelo, o caçula, deu origem a Marcelinho, o menino apaixonado por futebol.
Um dos filhos que já se foi, Maurício Spada, falecido em 2016 aos 44 anos, foi homenageado com o personagem Professor Spada, mais tarde transformado em Doutor Spam.