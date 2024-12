Plateia comemora aparição de Mauricio de Sousa em filme do Chico Bento

"Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa" foi exibido pela primeira vez no palco Thunder da CCXP24, neste domingo, 8

Neste domingo, 8, o público que estava presente no palco Thunder da CCXP 24 acompanhou a primeira exibição de “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”. Na ocasião, a plateia vibrou com aparição de Mauricio de Sousa no longa.

O criador do protagonista do filme dirigido por Fernando Freiha teve uma breve participação na tela. Assim que apareceu desenhando Chico Bento em uma das cenas do filme, Mauricio recebeu os gritos e aplausos da plateia.