O Monstro de Florença: conheça a história real da série da Netlfix

Série da Netflix relembra caso sem solução de serial killer da Itália, na região da Toscana / Crédito: Netflix/Divulgação

Chegou ao catálogo da Netflix na quarta-feira, 22, uma nova minissérie de true crime. "O Monstro de Florença" é baseado no caso real de um serial killer que assombrou a cidade de Florença, na Itália, entre as décadas de 1960 e 1980. Leia também | Além de Praia dos Ossos, conheça podcasts brasileiros de true crime



Dividida em quatro episódios, a produção é dirigida pelo cineasta italiano Stefano Sollima. Cada capítulo da série conta a história de um suspeito diferente. Apelidado de Monstro de Florença, o assassino em série nunca foi identificado. A minissérie aborda diferentes épocas em que os assassinatos ocorreram e também as repercussões na imprensa e na Justiça. A história real por trás da nova minissérie da Netflix

Pelo menos oito casais jovens foram vítimas do assassino em série de Florença durante os anos de 1968 a 1985. Os crimes ocorriam sempre durante a noite com uma pistola Beretta calibre .22.