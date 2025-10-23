O Monstro de Florença: conheça a história real da série da Netlfix"O Mistério de Florença'': conheça a história real por trás da minissérie de true crime novidade no catálogo da Netflix
Chegou ao catálogo da Netflix na quarta-feira, 22, uma nova minissérie de true crime. "O Monstro de Florença" é baseado no caso real de um serial killer que assombrou a cidade de Florença, na Itália, entre as décadas de 1960 e 1980.
Leia também | Além de Praia dos Ossos, conheça podcasts brasileiros de true crime
Dividida em quatro episódios, a produção é dirigida pelo cineasta italiano Stefano Sollima. Cada capítulo da série conta a história de um suspeito diferente. Apelidado de Monstro de Florença, o assassino em série nunca foi identificado.
A minissérie aborda diferentes épocas em que os assassinatos ocorreram e também as repercussões na imprensa e na Justiça.
A história real por trás da nova minissérie da Netflix
Pelo menos oito casais jovens foram vítimas do assassino em série de Florença durante os anos de 1968 a 1985. Os crimes ocorriam sempre durante a noite com uma pistola Beretta calibre .22.
Leia também | Tremembé: saiba tudo sobre a nova série true crime do Prime Video
As vítimas eram alvejadas durante relações sexuais, geralmente dentro de carros estacionados pela região. Entre os assassinados, o serial killer também mutilou quatro das mulheres vitimadas.
Quatro suspeitos foram detidos ao longo dos anos. Entretanto, as mortes continuaram, abrindo a possibilidade de haver mais de um criminoso envolvido nos atos. O caso do "Monstro de Florença" ainda não foi encerrado.