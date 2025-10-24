Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Disney+, Prime Video e Netflix : as estreias da semana (20/10 a 26/10)

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (20/10 a 26/10)
Autor Carolina Passos
Tipo Notícia

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para a estreia da series “Harlan Coben Lázarus ”“The Kardashians”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

Disney+

A sétima temporada do reality mais famoso do mundo chegou hoje ao streaming, trazendo de volta Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie em novos episódios cheios de drama, trabalho e vida em família

Prime Video

O psiquiatra forense Dr. Joel "Laz" Lázaro se vê obrigado a enfrentar fantasmas do passado quando seu pai, Dr. L, morre em circunstâncias suspeitas. Inicialmente convencido de que a morte do pai foi suicídio, Laz logo se vê arrastado para um mundo de conspiração mortal e uma corrida para encontrar o assassino, guiado por visões estranhas de pessoas que ele sabe estarem mortas.

Confira todos os lançamentos no streaming da semana (20/10 a 26/10):

Netflix

  • Reborn!
  • Naturo Shippuden — Temporada 18
  • Quem Acabou com o Montreal Expos?
  • Ataque 13
  • Guerra à Máfia: Filadélfia Contra o Crime — Temporada 1
  • Baby Bandito — Temporada 2
  • O Monstro de Florença — Temporada 1
  • Herói ou Quase Isso
  • Ninguém Quer — Temporada 2
  • O Elixir
  • Casa de Dinamite
  • A Vida dos Sonhos do Sr. Kim
  • Nossos Dias de Glória

Prime Video

  • The Walking Dead: Daryl Dixon — Temporada 3
  • Harlan Coben Lázarus — Temporada 1
  • Host
  • Eden

Disney+

  • The Voice Brasil — Episódio 1
  • A Vida de Jó — Novo Episódio
  • Chad Powers: O Quarterback — Temporada 1
  • Only Murders in the Building — Temporada 5
  • Vampirina: Uma Vampirinha Adolescente — Temporada 1
  • Electric Bloom: A Melhor Banda do Mundo — Temporada 1
  • Uma Mente Excepcional — Temporada 2
  • The Kardashians — Temporada 7

HBO Max

  • O Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball — Temporada 1
  • Smiling Friends — Temporada 3
  • Febre do Ouro: Freddy Dodge ao Resgate
  • A Promessa — Temporada 2
  • Armado com uma Câmera: Vida e Morte de Brent Renaud
  • JoJo’s Bizarre Adventure — Temporada 4 (animação adulta)
  • Dan Da Dan (animação adulta)
  • Garage Callejero: Nads y Amir
  • Boy Erased: Uma Verdade Anulada
  • Vgly — Temporada 2, Episódio 3
  • Missão Faxina com Ellen Milgrau — Temporada 1
  • Clube Spelunca — Temporada 1
  • Bravos Guerreiros — Temporada 4
  • Guerra de Gangues: A Rua do Haxixe
  • IT: Bem-Vindos A Derry — Temporada 1
  • A Cadeira — Temporada 1

Tags

netflix prime video disney+ max

