Disney+, Prime Video e Netflix : as estreias da semana (20/10 a 26/10)O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (20/10 a 26/10)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.
Com destaque para a estreia da series “Harlan Coben Lázarus ” e “The Kardashians”, confira as opções que foram lançadas esta semana!
Disney+
A sétima temporada do reality mais famoso do mundo chegou hoje ao streaming, trazendo de volta Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie em novos episódios cheios de drama, trabalho e vida em família
Prime Video
O psiquiatra forense Dr. Joel "Laz" Lázaro se vê obrigado a enfrentar fantasmas do passado quando seu pai, Dr. L, morre em circunstâncias suspeitas. Inicialmente convencido de que a morte do pai foi suicídio, Laz logo se vê arrastado para um mundo de conspiração mortal e uma corrida para encontrar o assassino, guiado por visões estranhas de pessoas que ele sabe estarem mortas.
Confira todos os lançamentos no streaming da semana (20/10 a 26/10):
Netflix
- Reborn!
- Naturo Shippuden — Temporada 18
- Quem Acabou com o Montreal Expos?
- Ataque 13
- Guerra à Máfia: Filadélfia Contra o Crime — Temporada 1
- Baby Bandito — Temporada 2
- O Monstro de Florença — Temporada 1
- Herói ou Quase Isso
- Ninguém Quer — Temporada 2
- O Elixir
- Casa de Dinamite
- A Vida dos Sonhos do Sr. Kim
- Nossos Dias de Glória
Prime Video
- The Walking Dead: Daryl Dixon — Temporada 3
- Harlan Coben Lázarus — Temporada 1
- Host
- Eden
Disney+
- The Voice Brasil — Episódio 1
- A Vida de Jó — Novo Episódio
- Chad Powers: O Quarterback — Temporada 1
- Only Murders in the Building — Temporada 5
- Vampirina: Uma Vampirinha Adolescente — Temporada 1
- Electric Bloom: A Melhor Banda do Mundo — Temporada 1
- Uma Mente Excepcional — Temporada 2
- The Kardashians — Temporada 7
HBO Max
- O Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball — Temporada 1
- Smiling Friends — Temporada 3
- Febre do Ouro: Freddy Dodge ao Resgate
- A Promessa — Temporada 2
- Armado com uma Câmera: Vida e Morte de Brent Renaud
- JoJo’s Bizarre Adventure — Temporada 4 (animação adulta)
- Dan Da Dan (animação adulta)
- Garage Callejero: Nads y Amir
- Boy Erased: Uma Verdade Anulada
- Vgly — Temporada 2, Episódio 3
- Missão Faxina com Ellen Milgrau — Temporada 1
- Clube Spelunca — Temporada 1
- Bravos Guerreiros — Temporada 4
- Guerra de Gangues: A Rua do Haxixe
- IT: Bem-Vindos A Derry — Temporada 1
- A Cadeira — Temporada 1