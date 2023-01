Ateliê de arte ou suposta seita: alunos denunciam violência em SP

Depois do sucesso de “A Mulher da Casa Abandonada”, o público esperava ansioso pela nova série documental e recebeu com surpresa: "O Ateliê" denuncia, a partir do relato de ex-alunos, abusos físicos, psicológicos e financeiros em uma escola de arte, localizada no Centro de São Paulo. A história é tema do podcast "O Ateliê", produzido pelo jornalista Chico Felitti, que estreou no último 4 de janeiro.

Fundado há mais de duas décadas, o espaço é dirigido por Rubens Espírito Santo e se autodefine como "centro de pesquisa em locomoção e sobrevivência". Embora fosse uma escola de arte, contava com regras rígidas incluindo uma lista de "50 mandamentos", que inclui banhos somente com água quente e restrições às roupas íntimas de mulheres.

Os "discípulos", como eram chamados os alunos, desembolsavam ao menos R$ 1.500 reais por mês, valor pago pela denunciante Mirela Cabral, que ficou no ateliê entre anos 2016 e 2018, quando procurou a escola para gravar um documentário.

Mirela queria saber o porquê de Rubens ser chamado de "mestre" por seus alunos. Nos anos que passou no ateliê foi, entre outras coisas, ofendida e teve seu cabelo puxado. Já a decisão de falar, segundo ela, se deu por não querer que mais pessoas "passem por isso também".

Rubens ficou conhecido na cena artística paulistana por ser o inventor do "Método MTH", método pedagógico de arte, uma espécie de fusão entre "pedagogia, artes visuais e filosofia", como define. No podcast, o "mestre" negou ter cometido crimes, mas não a violência, pois segundo ele "tudo foi consentido".

