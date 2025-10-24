Professor lança livro de crônicas que fala sobre saudade

Autor do livro "Qual o nome de sua saudade e outras crônicas", professor Victor Alan conversa com o Vida & Arte sobre lançamento / Crédito: Arquivo Pessoal

“Me tornei professor por vocação e não falta de opção”, afirma Victor Alan, professor da rede particular de Fortaleza há 30 anos. O docente explica que sempre soube que trabalharia com educação, mas por se considerar um “bom contador de histórias”, sonhava em escrever um livro. Neste sábado, 25, no Museu da Fotografia, Victor irá lançar a sua primeira publicação. O livro “Qual o nome de sua saudade e outras crônicas” é uma coletânea de 12 textos que surgiram do íntimo do autor e de experiências pessoais. “Sabe quando você tem um projeto e sempre fala ‘um dia eu faço isso’? Eu decidi colocar o meu (livro) em prática”, conta.

Leia também | Cearense lança livro sobre trajetória de liderança na comunidade do Serviluz A publicação, que surgiu como forma de celebrar os 50 anos do autor, é definida por ele como uma obra de “emoção pura”. “São coisas que vivenciei, são visões que eu tenho sobre alguma época, mas sempre norteada ali pela saudade e nostalgia”, explica. Ao Vida&Arte, Victor detalha que o nome do livro veio de um dia que estava com sua sobrinha que ouvia a música “Penhasco 2”, da cantora Luisa Sonza em parceria com a norte-americana Demi Lovato, e o trecho “saudade não tem tradução” chamou sua atenção. O autor argumenta que, por mais que no contexto da música a intenção seja outra, saudade é uma palavra que não tem tradução equivalente no inglês, “eu pensei: a saudade tem tradução sim”. “Saudade é literalmente um cheiro, uma pessoa, um lugar, uma roupa, um momento.”

Foi dessa “epifania” que Victor deu início às crônicas que iriam compor o livro, a partir da busca em “nomear saudades que tinha”. O professor e escritor conta que se considera um cronista-poeta, por conseguir “ver beleza em coisas do cotidiano e registrá-las em palavras”. Autor do livro "Qual o nome de sua saudade e outras crônicas", professor Victor Alan conversa com o Vida & Arte sobre lançamento Crédito: Arquivo Pessoal Trabalhar há anos lecionando aulas de Língua Portuguesa e Redação permitiu que a escrita estivesse presente no seu cotidiano.

“Eu colocava meus textos nas provas dos meus alunos ou enviava para alguns amigos e o retorno sempre foi positivo, isso foi cultivando minha vontade de, enfim, produzir meu livro”, complementa, explicando que seu objetivo era que o livro trouxesse leveza. “Leve para não ter restrição de idade e leve para ler na parada do ônibus”, diz. Victor conta que, por ler inúmeras redações diariamente, foi possível construir uma visão do que o leitor quer: “Eu pude entender o que é ser leitor para além de escritor”. O professor relata que não basta escrever seus sentimentos e pensamentos, é necessário pensar em como aquele conteúdo vai chegar ao leitor. Leia também | O Cheiro do Queijo lança filme de ficção com desabafos reais

Literatura como ferramenta de ensino Toda geração tem um livro que a marcou, e a literatura é uma forma de ensino e de entendimento pessoal, assim define o autor. Uma de suas crônicas presentes no livro, intitulada “Amor no Fundo do Poço”, fala sobre uma pessoa que está sofrendo por amor e mostra que esse tipo de situação é normal e comum de vivê-la. “Todo mundo um dia vai sofrer por amor, seja na adolescência, fase adulta ou até na maturidade, então a literatura tem esse poder de ensinar seja para situações pessoais como para desenvolver o pensamento crítico”. Victor enxerga esse como o papel da arte, seja ela uma produção literária, audiovisual ou sonora, tem alguma produção artística que a toca e transforma a forma de enxergar o mundo. Ele completa sua fala ao dizer que, se depender dele, irá incentivar esse movimento literário, “não como obrigatório, mas como forma de aprendizado, de você conhecer a si e o mundo ao seu redor”.